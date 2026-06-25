ピザハット、期間限定「スポーツ観戦セット」が登場 “衝撃の60％オフ”でおうち観戦を応援
ピザハットが、スポーツ観戦シーズンに合わせた期間限定企画「スポーツ観戦セット」を実施している。7月16日まで、お持ち帰り限定で人気ピザ2枚を2000円で販売するほか、デリバリー利用者向けには1000円オフクーポンも用意。自宅での観戦をお得に楽しめるキャンペーンとなっている。
【写真】「配達限定」スポーツ観戦クーポンの無料配布も実施
今回の目玉となるのは、お持ち帰り限定の「スポーツ観戦セット」。人気メニュー「ピザハット・ベスト4」と、「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」「じゃがマヨコーン」の中から好きな1枚を組み合わせたMサイズピザ2枚を、通常価格から最大60％オフとなる2000円で提供する。
スポーツ観戦をしながら家族や友人とシェアしやすい内容となっており、白熱する試合をピザとともに楽しめる企画として展開。サイズはMサイズ限定で、生地の変更も可能だが、一部生地については追加料金が発生する。なお、ハーフ＆ハーフには対応していない。
また、デリバリー利用者向けには3000円以上の注文で利用できる1000円オフクーポンを配布。クーポン番号は「Q345485」で、利用期限は2026年6月30日まで。配達注文限定で利用でき、他のクーポンとの併用はできない。利用には会員登録が必要となる。
【写真】「配達限定」スポーツ観戦クーポンの無料配布も実施
今回の目玉となるのは、お持ち帰り限定の「スポーツ観戦セット」。人気メニュー「ピザハット・ベスト4」と、「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」「じゃがマヨコーン」の中から好きな1枚を組み合わせたMサイズピザ2枚を、通常価格から最大60％オフとなる2000円で提供する。
また、デリバリー利用者向けには3000円以上の注文で利用できる1000円オフクーポンを配布。クーポン番号は「Q345485」で、利用期限は2026年6月30日まで。配達注文限定で利用でき、他のクーポンとの併用はできない。利用には会員登録が必要となる。