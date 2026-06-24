あるギャルタレントによる“暴露投稿”が、お笑いコンビ・ニューヨークとの応酬に発展している――。

発端は配信ニュース番組『ABEMA Prime』などに出演するギャルタレント・あおちゃんぺ（30）が6月14日にXへ投稿した内容だ。ニューヨークの嶋佐和也（40）が出演したバラエティ番組『※女性は見ないでください』（テレビ東京系）への批判ポストを引用し、過去に知人から聞いたというニューヨークのエピソードを明かした。

そこには《地元（山梨）の先輩がやってるスナックに数年前にニューヨークのお二人が来店して、結構大きめの態度で自分達の話をし始めたけど そこにいたお客さん誰も2人のこと知らなくて しかもどっちかが地元山梨だったらしく かなり怒って帰って行ったと聞いてから薄っすら苦手》とあり、470万超のインプレッションを記録するなど、ネット上で広く拡散されている。

伝聞によるエピソードで“薄っすら苦手”と評されたニューヨークは、21日に配信したYouTube動画「ニューヨークのニューラジオ」でこの件に言及。嶋佐は「いやいや、まずお前（屋敷）と2人でスナック行ったことねえし、山梨の地元の。行ってたのかな？行ってたとしても、でも俺そんな知ら（れて）ないで、怒って帰ったことないし」と全面否定した。

さらに、屋敷裕政（40）が「もうあおちゃんぺと、この『※女性は見ないでください』のディレクター呼ぼう」と提案すると、嶋佐は「あおちゃんぺ、お前来い！事実無根なんで。あの、あなたのこと知らないし。なんでわざわざ知らない人のさ、そんな嘘か本当かわからないことつぶやくの」と怒りを露わに。

続けて、「あなたの方がよっぽど性格ヤバいすよ」「まったく知らないのに何でそんなことをポストできるんですか？」「俺は絶対にそんなことだけはしない人間になろうと思いましたね」などと、あおちゃんぺに苦言を呈したのだった。

「嶋佐さんは本気で怒っているというよりは、引用されていた『※女性は見ないでください』の炎上も含めてネタにしていた印象です。屋敷さんも途中で『俺はあおちゃんぺの味方。俺はこのディレクターにキレてる』と発言し、最終的に笑いに変えていました」（芸能ライター）

番組の炎上騒動に加え、あおちゃんぺの投稿も笑いへと昇華したニューヨークの2人。これで一件落着かと思われたが――。

あおちゃんぺは23日、Xで《ニューヨークがあおちゃんぺに宣戦布告》と書かれたポストを引用し、《本気なら普通に仕事のオファーして下さい。当たり前に呼ばれてもいないのに出演できるわけが無いので》と投稿。ニューヨークの発言に応じた。

しかし、この投稿に対するXでの反応は厳しく、コメント欄には

《炎上商法ですか？》

《不愉快な奴に金払って一緒に仕事したくないでしょ》

《本気なわけねえだろw》

と否定的な意見が目立っている。

ニューヨークが一連の騒動を笑いに変えていただけに、あおちゃんぺの“応戦”は、かえって自身への批判を招く結果となってしまったようだ。