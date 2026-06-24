「ひとり開業チャンネル / by Build’s」氏が自身のYouTubeチャンネルで「大成功しているFC本部の落とし穴とは？#shorts」を公開した。動画では、1つのフランチャイズ（FC）ブランドで成功を収めた本部が、安易に複数のブランド展開に乗り出すことへの警鐘を鳴らしている。



動画内で発言者は、「いくつも展開するもんじゃない」と切り出し、1つのブランドで少し利益が出たからといって別のブランドに手を出す業界の風潮を「あるある」だと指摘した。その具体例として「鰻の成瀬」の山本氏の名前を挙げ、「本当にやめた方が良いと思う」と率直な苦言を呈している。



発言者によれば、セブンイレブンのような圧倒的な巨大規模に達していれば話は別だが、50から100店舗程度の出店で「やりました！俺すごいっしょ！」と驕り、限界を感じてすぐに他の業態に手を広げるのは「良くない」という。その明確な理由として、まず「そこにまず集中ができないこと」を挙げ、本業へのリソースが分散してしまう危険性を指摘した。



さらに2つ目の理由として、加盟店側が抱く過度な期待の危険性を語った。1つの業態が「ある意味プチ成功してる」状態だと、同じような成功を夢見て加盟を希望する人たちが殺到する。しかし、発言者は「こうだから成功するっていうパターンなんか絶対にないから」と語気を強めて断言。「鰻の成瀬が成功したパターン、これみんな再現できますかっていうと、再現できない」と述べ、フランチャイズビジネスにおける成功の再現性の難しさを生々しく説いた。



特定の成功パターンを他の業態や他人がそのまま模倣できるわけではないという、ビジネスの厳しい現実を提示した今回の動画。1つのブランドでの局地的な成功に浮かれることなく、安易な多角化リスクを避けて目の前の事業に集中することの重要性が浮き彫りとなる内容であった。



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