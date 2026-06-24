きょう未明、群馬県高崎市の駐車場で28歳の女性が殺害されているのが見つかった事件。事件後に女性の車が埼玉県内で事故を起こしているのが見つかり、運転していた男性が死亡しました。警察が関連を調べています。

事件は高崎市の駐車場で起きました。午前3時すぎ、通報が相次ぎます。

110番通報

「知り合いの女性が知人男性と揉めている」

その数分後には…

「駐車場に女性が倒れている」

警察官が駆けつけると、高崎市に住む吉田千夏さん（28）が血を流し、仰向けで倒れているのが見つかります。すぐ近くには血の付いた刃渡り十数センチのナイフのようなものが。

吉田さんは病院搬送時に意識はなく、その後、死亡が確認されました。

当時、現場付近では悲鳴が聞こえたといいます。

近隣住民

「『キャー誰か』『誰か助けて』みたいな感じ」

“男女が揉めている”と入った通報。近隣住民は男性とみられる声、そして“ある音”が聞こえたといいます。

近隣住民

「悲鳴が聞こえて、男が何かブツブツ言ってるようなのが聞こえて。車が去っていくような音があって静かになった」

警察には「黒色の普通乗用車が現場から逃走した」という情報が寄せられていて、急いで逃げた車によるものなのでしょうか。駐車場出入り口の遮断機が折れてしまっています。

警察は殺人事件として車の行方を追っていましたが、午前4時ごろ、現場の駐車場からおよそ30キロ離れた埼玉県深谷市の市道。黒い乗用車が事故を起こしているのが見つかりました。車は電柱にぶつかったとみられ、運転していた30代くらいの男性の死亡が確認されました。

事故現場周辺の防犯カメラ映像。画面右から猛スピードで走る車のものとみられるライトが写ります。その後、急に止まりました。

駐車場から逃走したという黒い車と似た特徴。その後の警察への取材で、この車は殺害された吉田さんの車だということがわかりました。

警察は車を運転していた30代くらいの男性と事件との関連を調べています。