料理YouTubeチャンネル「Koh Kentetsu Kitchen【料理研究家コウケンテツ公式チャンネル】」が、「ポテトサラダはもう茹でなくていい！焼いて和えるだけ！マヨネーズなしの焼きポテサラの作り方」と題した動画を公開しました。茹でる手間を省き、マヨネーズを使わずに作る、新感覚のポテトサラダのレシピを紹介しています。



調理のポイントは、じゃがいもを電子レンジで柔らかくしてから、多めのオリーブオイルでこんがりと焼くこと。表面に焼き色がつくまでしっかり焼くことで、香ばしさとホクホク感を引き出します。また、味の決め手となる玉ねぎとたっぷりのパセリは、「火を止めてから加えてフレッシュな香りと食感を生かす」のが最大のコツだと語りました。



さらに、仕上げに加えるお酢が味を引き締め、さっぱりとした大人テイストに仕上がります。完成した焼きポテトサラダを実食したコウケンテツさんは、「これは旨い」と絶賛。「ホクホク感とモッチリ感と香ばしさ、この3つを同時に味わえます」とその出来栄えに太鼓判を押しました。



お好みでベーコンやウインナーを足せば立派なおかずに、マスタードを添えればお酒のおつまみにもぴったりです。いつものポテトサラダとは一味違う、香ばしい大人の味わいをぜひご家庭で試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・じゃがいも（男爵）：3個（約400g）

・玉ねぎ：1/4個

・パセリ（みじん切り）：大さじ2

・オリーブオイル：大さじ2

・塩：小さじ1/3～

・にんにく（みじん切り）：1かけ

・酢：大さじ1/2～1

・粉チーズ：お好み

・粗びき黒こしょう：お好み



［作り方］

1. じゃがいもは皮をむいて芽を取り、6～8等分の一口大に切る。

2. 耐熱容器に入れてふんわりとラップをし、柔らかくなるまで5～6分レンジ加熱する。

3. 玉ねぎは粗みじん切りにする。パセリは茎と葉に分け、葉の部分を粗みじん切りにする。

4. 加熱したじゃがいもの表面の水分を、ペーパータオルで軽く拭き取る。

5. フライパンにオリーブオイルを入れて中火で熱し、じゃがいもを入れる。

6. 全体がこんがりとするまで、面を変えながら各面を2～3分ずつ焼く。

7. 塩とにんにくのみじん切りを加え、にんにくが焦げないように手早く全体に絡める。

8. にんにくの香りが立って色づいてきたら火を止め、玉ねぎとパセリを加えて全体にしっかり絡める。

9. 酢を加えてさっと混ぜ合わせ、味を引き締める。

10. 器に盛り付け、お好みで粉チーズと粗びき黒こしょうをちらして完成。



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