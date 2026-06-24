掛布雅之が指摘する阪神打線低迷の要因。若手が陥る「ストライクゾーンのブレ」と二軍育成の盲点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

掛布雅之氏が自身のYouTubeチャンネルで【#阪神タイガース vs #横浜DeNAベイスターズ 振返り #掛布雅之の憧球 】#高橋遥人 球団左腕史上初となる開幕無傷の9連勝を達成を公開した。動画では、交流戦明けのセ・リーグの戦いを振り返り、阪神タイガースの投手陣への評価や若手野手への厳しい提言を行った。



序盤、掛布氏は村上頌樹投手の「崩れそうで崩れない」ピッチングを高く評価。さらに、ファームで9回1失点の完投勝利を挙げた高橋遥人投手について言及し、「無駄な四球を出さないピッチングが最大の武器」と絶賛した。村上投手、高橋投手、才木浩人投手の3本柱が確立すれば、大きな連敗は防げるとし、優勝争いに向けて強力な布陣になると展望を語った。



一方で、若手野手陣の現状には厳しい視線を送る。二軍降格を経験した立石正広選手については、打撃フォームの修正など明確な課題があると指摘。「中途半端な状態で一軍に上げるべきではない。二軍には絶対に落ちないという形を作り上げてから一軍で勝負させるべきだ」と力強く語った。また、森下翔太選手がストライク判定に対して不満げな態度を見せたことにも触れ、「審判のゾーンで勝負するのではなく、自分のストライクゾーンを1年間ブレずに持つことが大切だ」と苦言を呈した。



最後は、復調の兆しを見せる大山悠輔選手への期待に触れつつ、大山選手、佐藤選手、森下選手の3人が本来の力を発揮すれば阪神は強いと強調。中心選手たちが精神的にも技術的にも自立し、チームを牽引することへの期待を込めて動画を締めくくった。