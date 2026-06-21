過走行のデリカD:5ディーゼル、9000kmオイル無交換で放置した結果…メンテナンスの極意を公開

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「【23万km超】デリカD:5ディーゼル、9000km無交換でオイル交換した結果…」と題した動画を公開した。動画では、デリカ乗りYouTuberのばも氏が、自身の過走行車におけるエンジンオイル交換の重要性と、交換前後の劇的な変化について語っている。



走行距離が23万kmを超えるばも氏のデリカD:5（前期ディーゼルモデル）。動画の冒頭、エンジンをかけると、まるでトラクターや耕運機を彷彿とさせる「カラカラ」という大きなアイドリング音が響き渡る。前回の交換から3ヶ月で約9000kmを走行してしまったというばも氏は、オイル交換のタイミングが遅れるとアイドリングに不調をきたすことを指摘し、急遽交換作業へと向かった。



オイル交換を終えて走り出した瞬間、ばも氏は「めっちゃ軽くなった！」と歓喜の声を上げる。エンジンの振動やノイズが激減し、滑らかで静かな走りを取り戻したことに「超気持ちいい」と感動を伝えた。その上で「やはり9000kmはダメ。8000kmが限界」と断言する。ストップアンドゴーが多い街乗りであれば5000kmでの交換を推奨しつつ、長距離走行がメインの自身にとっては8000kmが最適解であるという、独自のメンテナンス哲学を明かした。



また、デリカD:5ディーゼル特有のデメリットにも言及。一部の量販店ではオイルの量り売りが行われておらず、缶での購入を余儀なくされるため、無駄が生じやすいと指摘。ディーラーや大型の整備工場での交換を推奨している。ばも氏は最後に、車から発せられる音や振動といったサインに耳を傾け、適切なメンテナンス時期を見極めることの大切さを語り、愛車と長く付き合うためのヒントを提示した。