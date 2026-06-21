W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われた。日本は前半、鎌田大地と上田綺世のゴールで2点とリードした。列島を歓喜に包んだ一方、ラインぎりぎりで得点を阻まれた証拠画像に反響が広がった。

注目を集めたのは前半10分の場面。ペナルティーエリア内右から上田が放った強烈シュートが、ゴール前で相手に当たりゴール方向へ。GKが間一髪でかきだすと、主審はノーゴール判定とした。

中継では直後にゴールラインテクノロジーの画像が公開。ボールは大半がラインを越えていたが、わずか数ミリ線上に残っていたため「NO GOAL」に。4年前は「三笘の1ミリ」で歓喜したが、その逆パターンにX上では日本人から驚きの声が漏れた。

「なんでこれゴールじゃ無いの？」

「惜しすぎる…数ミリの差なんて信じられない！」

「日本人は絶対に文句は言えないの面白い」

「まさかの上田の1ミリ爆誕」

「入ってるようにしか見えない」

日本は初戦のオランダ戦で2-2のドロースタート。日本時間21日の2時キックオフで行われたF組第2節オランダ―チュニジアは、5-1でオランダが勝利した。オランダは1勝1分の勝ち点4とし、グループ首位に立った。



（THE ANSWER編集部）