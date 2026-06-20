２０日に生放送された日本テレビ系特別番組「緊急生放送！ ＦＩＦＡワールドカップの今知りたいこと、全部わかります ＳＰ」（土曜・午後７時）に、元日本代表・本田圭佑が決戦の地であるメキシコ・モンテレイから生出演した。

北中米Ｗ杯の初戦、日本・オランダ戦でＮＨＫの中継に解説者として登場し、大きな話題を呼んだ本田は、同局で２１日に中継される日本・チュニジア戦でも解説を担当する。

中継でつないで出演した本田に、スタジオのタレント・朝日奈央から、話題となったオランダ戦の解説について「解説されるにあたって、意識されていることは何ですか？ＳＮＳでもかなり話題になっていましたが」と問われると、「感情的に日本代表を応援するというのは大事にしてますね」と本田。

「たとえば、飲み屋でさんまさんとサッカーを見に行ったらこうやって応援するだろうなって」と話すと、スタジオの明石家さんまは「２人でやりたいなあ」と返していた。

また、お笑いタレントの吉村崇から、オランダ戦の解説から「相手の選手も新ルールも知ってますけど、あえて視聴者のために知らないふりをしているみたいな考察がありますけど、どうなんでしょうか？」と尋ねられると、「９割知らないですね」と即答。

これを聞いたさんまは「これもウソやと思うけどなあ」と疑いながら、「このまま、気にせず頑張ってください」と返すと、本田は「頑張ります！」と答えて、チュニジア戦の解説に意気込んでいた。