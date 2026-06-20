19日朝、静岡市の安倍川を渡る側面が青い新幹線。



（佐藤優里アナウンサー）

「ディズニーキャラクターが描かれジュビリーブルーに染まった新幹線が、静岡駅に到着しました」



19日から運行が始まったのは「SparklingDreamsShinkansen」です。

東京ディズニーシー開園25周年を記念した特別車両で、テーマカラーである「ジュビリーブルー」を基調にディズニーキャラクターが描かれています。

静岡駅に到着するとホームにいた人は、一斉にカメラを向けていました。

こちらの人は、25周年グッズを持参し撮影に訪れていました。





（撮影に来た人）「バッチリ撮れました。見るだけでもうれしい気持ちになる 会社頑張ろうと思う」一方、乗車する人も・・・・（乗車する人）「座席がかわいいと聞いたので楽しみ」車体だけではなく、車内のポスターやヘッドカバー、テーブルも全て“ディズニー仕様”となっているのです。ディズニーの世界観が広がる東京ディズニーシー特別新幹線は、2027年3月中旬まで東京ー新大阪間を、主に「ひかり」と「こだま」で運行する予定です。