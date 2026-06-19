茂木外務大臣はきょう（19日）の会見で、ペルシャ湾にとどまっていた日本関係の船舶1隻がホルムズ海峡を通過し、すべての日本人のペルシャ湾外への退避が完了したと発表しました。

茂木敏充 外務大臣

「日本関係船舶のうち日本人乗組員が乗船している船は全て、これで全てペルシャ湾外へ退避したことになります。本当によかったなと考えています」

政府関係者によりますと、19日にホルムズ海峡を通過したのは日本人乗組員3人を乗せた原油タンカー「TENZAN」で、現在、日本に向けて航行しているということです。

これにより、ペルシャ湾内に残る日本人はゼロになりました。

茂木外務大臣はこの3人の乗組員について、「大きな健康上の問題があったとの報告は受けていない」としています。また、日本人の乗っていない残る37隻の日本関係船舶についても、「ホルムズ海峡を一刻も早く通過できるよう、あらゆる外交努力を続けていく」と強調しました。

アメリカとイランが署名した戦闘終結に向けた覚書では、イランが商船に対し60日間、ホルムズ海峡を無償で安全に航行できるよう努めるとしています。