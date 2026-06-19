今日19日(金)は梅雨前線が九州付近に停滞し、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、九州南部や四国では大気の状態が非常に不安定となっています。今日19日(金)から明日20日(土)にかけては、九州南部や四国の太平洋側を中心に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

九州南部や四国で激しい雨 土砂災害などに警戒

今日19日(金)は、九州南部では朝から発達した雨雲がかかっており、薩摩地方や大隅地方、種子島・屋久島地方では局地的に激しい雨が降っています。今日19日(金)は1時間に40ミリ前後の激しい雨が予想され、24時間雨量は薩摩地方や大隅地方で120ミリに達する見込みです。





また明日20日(土)未明から明け方にかけては四国でも雨雲が発達し、愛媛県などでは警報級の大雨となる可能性があります、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に警戒が必要です。落雷や突風にもご注意ください。

梅雨前線が北上 西日本は梅雨本格化へ

週末にかけては前線上の低気圧が西日本付近を通過する見込みです。これに伴い、今日19日(金)は梅雨の中休みとなっている地域でも20日(土)以降は雨が降りやすくなり、西日本を中心に梅雨らしい天気が戻るでしょう。



九州から近畿にかけては曇りや雨の日が多く、特に21日(日)から22日(月)にかけては広い範囲でまとまった雨となる見込みです。梅雨前線の活動次第では、雨量が多くなる可能性があり、今後の予報に注意が必要です。

東北・北陸もまもなく梅雨入りか 関東も梅雨空続く

来週は梅雨前線が本州付近へ延びやすくなり、北日本から西日本にかけて、曇りや雨の日が多くなる見込みです。これまで梅雨入りの発表がない東北や北陸でも雨の降る日が続き、まもなく梅雨入りとなるでしょう。関東甲信もこの週末20日(土)と21日(日)は雨が降り、23日(火)以降も曇りや雨の日が続く見込みです。



一方で、梅雨空が続いても気温は平年並みか高めの日が多く、湿度も高くなるでしょう。雨の日でも蒸し暑さが続きますので、熱中症対策を心掛けるとともに、大雨への備えも進めておくと安心です。