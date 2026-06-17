２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）の娘で継承者の占い師・細木かおりさんが１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 ２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。母を描いたＮｅｔｆｌｉｘのドラマについて率直な思いを明かした。

今回は「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」。

母・数子さんを女優・戸田恵梨香が演じたＮｅｔｆｌｉｘのドラマ「地獄に堕ちるわよ」について、ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「今、すごく話題になっていて、でも『結構、儲かってるんでしょ？』って言われるのが腹立つんですよね？」と聞かれると「それが一番腹立つんですよ」と言い切ったかおりさん。

「『また儲かりますね〜』とか言われるんですけど、１円ももらってませんからね、Ｎｅｔｆｌｉｘから。１円ももらってないんですよ」と、きっぱり。

「いただいたのは非売品のどんぶり３つ」と明かすと「無償でバーキンと衣装は提供して。１０何点くらい衣装はお貸ししたんですけど、こちらに来るのは『詐欺師の娘』『極悪人の娘』って（批判の声）。フィクションでしょ！みたいな」とシャウト。

上田が「地獄に堕ちるわよ」について「ご覧になったんでしょ？」と聞くと「全部、その日に一気見しました」とかおりさん。「ぶっちゃけ感想は？」と聞かれると「すんごい極悪人（に描かれていた）。エンタメとしては面白かったと思いますよ」と答えていた。