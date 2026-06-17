「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）

阪神が完封負けを喫してリーグ３位に転落した。西武相手に同一カード３連敗で交流戦はこれで５勝１２敗。１８試合制が導入された１５年以降球団ワースト記録となった。先発の才木は五回に桑原に中前への先制適時打を許したが、６回６安打１失点６三振と力投。打線は１番に熊谷を起用、ドラフト１位・立石（創価大）が３試合ぶりスタメン出場するなど組み替えて臨んだが、あと１本が出ず。立石は０−１の七回一、三塁で見逃し三振に倒れるなど４打席連続三振で１６打席連続ノーヒットとなった。

◇ ◇

−苦しい試合が続いている。

「展開としては締まったゲームができました。それに尽きますね」

−才木は役目を果たした。

「続けていくことがすごく重要ですから」

−足を使った攻撃。

「いつも言いますけど、動くことも一つだし、動かないこともまた一つですからね」

−工藤の投球は。

「すぐに結果が出る選手もいるし、時間をかけながら、もまれながら成長していく選手もいます。必ずみんなが通らなければいけないし、活躍した後も活躍できていたとしても、また違う壁もありますから。でも、うまく進み出したと言いますかね。手放しで言えることはないですけど、現役が終わるまで本気でやるのみでしょう」

−熊谷を１番で起用。

「他球団を見てもらえれば分かるように、どこまで１〜８番を固定しているチームがあるか。９番もですね。タイガースに限らず、固めることが最適な時もあるだろうし、動かさないといけない時もあるだろうし。どちらにしても、いつでも議論が起こるでしょうから。私たちはタイガースは勝つためにベストを尽くす。それだけです」