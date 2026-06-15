事故で突然亡くなった先輩。ポルターガイストが起きる彼の部屋で見たものは、死神ではなく先輩自身…!?／郵便屋が集めた奇談

事故で突然亡くなった先輩。ポルターガイストが起きる彼の部屋で見たものは、死神ではなく先輩自身…!?／郵便屋が集めた奇談