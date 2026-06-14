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実は間違っている？肌を守る「日焼け止めの正しい塗り方」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、新しい動画を公開した。動画では、助産師HISAKOさんが、紫外線対策として欠かせない日焼け止めの効果を最大化する正しい塗り方と、肌トラブルを防ぐためのスキンケアの必須ポイントを解説している。



動画の中でHISAKOさんは、多くの人がやりがちな「いきなり肌に日焼け止めを塗る」という行動について言及。直接塗るよりも効果を上げる方法として、「日焼け止めの前に保湿剤をしっかりつけてもらう」という意外なコツを紹介した。



人間は外出して少し汗をかくだけでも、体の水分が想像以上に奪われ、肌が乾燥状態に陥るという。乾燥してバリア機能が乱れた肌に直接日焼け止めを塗っても、紫外線の刺激を吸収してしまい、奥まで入り込んでしまう。そのため、「まず保湿剤でしっかり水分を入れてあげる」ことで肌のバリアを整え、紫外線を跳ね返す力を高めることが不可欠だと語った。



また、使用する保湿剤の選び方にも注意が必要だという。ワセリンのような油分が多いものは水分が浸透しにくいため、ローションやジェルのような「水分含有の多いサラッとしたタイプ」を選ぶことが重要だとしている。保湿剤をしっかりと肌に馴染ませてバリアを整えた上で、日焼け止めを重ねて塗るのが正しい手順だという。



さらに、赤ちゃんに使用する日焼け止めの選び方にも言及。SPFは15から20程度で十分であり、化学変化を起こして紫外線を吸収する「紫外線吸収剤」は肌に残りやすいため避けるべきだと指摘した。代わりに、物理的に紫外線を反射させる「紫外線散乱剤」を使用した製品を選ぶよう勧めている。



帰宅後のお手入れについても、肌に優しい洗浄剤で日焼け止めを落とし、洗い終わった直後に再び保湿を行う一連のサイクルが不可欠だという。外出前後のこまめな保湿と適切な製品選びを習慣化させることで、強い日差しから繊細な肌を守り、トラブルのない健やかな状態を維持する助けになるだろう。