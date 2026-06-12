『名探偵コナン』第1203話 般若に追われる園子とコナン！
アニメ『名探偵コナン』の第1203話「園子とコナンの怪談ナイト」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
第1203話のあらすじはこちら。
＜第1203話「園子とコナンの怪談ナイト」＞
山荘でお泊り会をすることになったコナン、蘭、園子。森に棲むという般若の怪談を聞いた蘭は怯えるが、語り手の園子は「ただの噂だ」と笑い、コナンと山菜採りに出かける。しかし、そんな二人が森の中で出くわしたのは、遺体を埋める般若だった。慌てて逃げた先で、同じく道に迷ったという遠野エマに会い、一緒に灯りのついた山小屋に助けを求める。山小屋に住んでいるという不気味な老人と話していると、突然、戸が叩かれ……。
＞＞＞『名探偵コナン』第1203話の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜第1203話「園子とコナンの怪談ナイト」＞
山荘でお泊り会をすることになったコナン、蘭、園子。森に棲むという般若の怪談を聞いた蘭は怯えるが、語り手の園子は「ただの噂だ」と笑い、コナンと山菜採りに出かける。しかし、そんな二人が森の中で出くわしたのは、遺体を埋める般若だった。慌てて逃げた先で、同じく道に迷ったという遠野エマに会い、一緒に灯りのついた山小屋に助けを求める。山小屋に住んでいるという不気味な老人と話していると、突然、戸が叩かれ……。
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（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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