新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気アイドルグループ・日向坂46のアンダーグループ“ひなた坂46”によるライブイベント『日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE』を「ABEMA PPV」にて６月16日（火）・17日（水）の２日間にわたり、18時30分より生放送。本公演のチケットを６月11日（木）より販売開始した。



「ABEMA PPV」での生放送が決定した日向坂46『17th Single ひなた坂46 LIVE』は、17thシングル『Kind of love』の発売に伴い開催される単独公演。本公演は四期生・五期生のみで開催される初の「ひなた坂46 LIVE」となり、『Kind of love』に収録されるひなた坂46の楽曲「Empty」にて初センターを務める四期生・平岡海月をはじめ、ひなた坂46として17thシングルに参加する13名のメンバーが出演。センターの平岡海月を中心に、ひなた坂46ならではの熱量あふれるパフォーマンスをお届けする。



本公演は６月11日（木）よりチケット販売を開始し、各日3,500円（税込）で購入・視聴することができる。また、チケット購入者は、６月20日（土）・21日（日）19時30分より実施されるリピート配信でも本編を視聴できる。



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