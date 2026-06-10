「試合に出ないのになぜ選ぶ？」長友佑都のW杯メンバー入りに森保監督がこだわった“本当の理由”

「長友佑都は、日本代表というチームに、レバレッジをかけられる唯一無二の選手である」と語るのはサッカーライターのミムラユウスケ氏だ。ときに森保監督と会見で意見をぶつけ合うことでも知られるミムラ氏だが、長友選手の招集には全面的に賛成している。むしろ誰よりも長友の必要性を説いてきたのが彼だ。

【写真】森保監督と今大会のメンバー選考で選外となった守田英正選手

投資の世界で、少ない元手で大きなリターンを狙うときに「レバレッジをかける」というが、長友はまさに日本代表の力を最大限に引き出すために欠かせない存在だという。長友選手が絶対に必要な理由を解説してもらった。

「熱量みたいなものを失ってはサッカーでは勝てない」

いよいよ6月11日(日本時間6月12日)から始まるサッカーW杯。そもそも、日本代表はW杯優勝を目標に掲げているとはいえ、「横綱相撲」をできるほどの強さは手にしていない。

確かに、前回W杯からの日本代表の成長は目覚ましいものがある。特にこの1年はそうで、昨年10月にブラジル代表を、今年3月にイングランド代表を、初めて破った。1993年にプロリーグが誕生してから33年でそのレベルにまで達したのは胸を張れることなのは言うまでもない。

しかし、現実から目をそらしてはいけない。

日本が倒したブラジルもイングランドもベストメンバーではなく、1.5軍とも言えるような陣容で、日本との試合をテストの場として活用していた。日本戦で先発したブラジルのGKと2人のセンターバックはいずれも、W杯メンバーに選ばれなかった。イングランド代表は、エースで主将のハリー・ケインと、レアル・マドリード所属のジュード・ベリンガムが出場せず、トリッキーなフォーメーションで自滅した面もあった。

つまり、最大限の力を発揮して、優勝候補国にどうにか勝てる。それが今の日本の置かれた状況である。

だからこそ、代表選手がポテンシャルを最大限に発揮しないといけない。そのとき、大きな役割を担うのが長友なのだ。

人の記憶はいい加減なもので、長友佑都が代表に帰ってきた理由を多くの人が忘れているのかもしれない。だから、W杯メンバーに彼が入ったことに一部から批判が出るのだろう。

長友が再び必要とされるようになった最大の理由は、2年前のアジアカップの課題を克服するためだ。ダントツの優勝候補として臨みながらもベスト8に終わる大失態を犯したのがあの大会だった。あのときは、本来のポテンシャルを発揮できなかったと言い換えられる。

では、大失態を犯した日本のメンタル面の課題はどこにあったのか。

「熱量みたいなものを失ってはサッカーでは勝てない」

アジアカップ準々決勝でイランに力負けした直後、キャプテンの遠藤航はそう言い残した。

同じタイミングで冨安健洋もこう話していた。

「劣勢の状況を変えようとする選手が何人いるのか。正直、熱量を感じられなかった」

『熱量』自体は目に見えないし、体温計で測れるものでもない。



ただ、あの大会では対戦相手の『熱量』が形となって現れた場面があった。

自分の置かれた状況よりもチームの勝利を優先させる

準々決勝でのことだ。出場停止でベンチ入りすら叶わなかったイランのエースFWメフディ・タレミはチームに『熱量』を注入しようとしていた選手の筆頭だった。

キックオフのおよそ2時間前、駐車場からロッカールームへと続く通路に彼は立ち、チームメイトを待ち構えていた。アジアカップのレギュレーションにより、ベンチ入りしない選手はチームバスに乗ることを許されていなかった（26人の登録メンバーのうち23人がベンチ入りできるのがあの大会のルールだった）。

普通であればタレミのようなメンバー外の選手は試合に向けて準備をする選手たちをホテルで見送ったあと、スタッフとともに別の車でスタジアムへ向かうことになっていた。

しかし、イランのエースの行動は違った。スタジアムに一足先に乗り込み、ベンチ入りした選手たちを乗せたバスが到着する出口に立っていた。そして、バスから降りてくる仲間の一人ひとりと、固い握手やハイタッチを交わし、闘魂を注入していった。そういう行動によってイランの選手たちには情熱が注入された。そして、そんな相手に、日本は力負けした。

また、日本に勝ったあと、涙を流して喜びをあらわにしたイランの選手もいた。そんなところにも『熱量』の差は表れていた。

だからしばらく日本代表からは遠ざかっていた長友は、アジアカップ以降、代表に呼び戻された。『熱量』不足が浮き彫りになった日本代表を変えるために。

では、その後の彼の行動はどんなものだったか。



一例となるのが、アジアカップの約7カ月後に行なわれた9月11日のW杯最終予選バーレーンとのアウェーゲーム。そのキックオフ直前のことだった。

スタメン11人が1列に並ぶその後方に、長友が姿を見せた。ちなみに、この試合で長友はベンチ入りメンバーからも外され、スタンドから観戦する立場だった。

しかし、そんなことは彼には関係ない。チームメイトのために何かできることがないか。その一心から長友はあそこに立っていた。そこで一通り仲間を鼓舞すると、試合前の静寂の時間は黙って気配を消した。だが、キャプテン遠藤の「行くぞ！」という号砲が鳴り響いた瞬間、長友は全力で叫んだ。

「行くよ、行くよ！ うぁぁーーー、行くぞ！！」

同じようにベンチ入りメンバーから外れた中堅や若手の選手たちが険しい表情でスタンドから観戦していたのとは対照的だった。ただ、若手選手たちが悪いのではない。

自分の置かれた状況よりもチームの勝利を優先させる長友の行動が異色なのだ。

長友が試合に出るチャンスはかなり低い

だからこそ、筆者はこの試合直後に鈴木彩艶にこうたずねた。

「長友選手はいつも、チームメイトに気を遣ってくれるのでしょうか？」（ミムラ）

すると鈴木はニコリと笑いながら、「気を遣っているというか……」と言葉を選んだ上でこう続けた。

「心の底から、チームの勝利を本当に目指している。そういうものが本当に見えるんですよ！」

この言葉に象徴されるものが何かわかるだろうか。



それはチームメイトからの「リスペクト」だ。

確かに、監督のメンバー選考に他の選手が疑問を持つケースは過去にあった。「あの選手なら片手でも抑えられる」と陰口をたたかれたり、「アイツは監督のお気に入り枠だから」と言われている選手もいた。



おそらく、今回の長友のメンバー入りについて批判の意見を持つ人の大半は、長友が他の選手から評価されていないと勘違いしているのだろう。

現実は真逆だ。長友に対して、懐疑的な声はほとんど聞かない。むしろ、チームメイトからリスペクトされている。

例えば、堂安律はこんな言葉を残している。

「彼にしか出せないものはありますし。間違いなく、彼がこの日本代表にいる意味は、非常に大きい」

堂安は同様の発言を色々な場面で繰り返してきた。

だから、長友は必要なのだ。

ここまでの話を読めば、多くの人は納得するはずだが、それでもまだ反対の声は挙がるかもしれない。例えば、以下のような意見だ。

選手たちの顔ぶれを俯瞰してみると、長友が試合に出るチャンスはかなり低い。だから、メンバーに入れるべきではない。

確かに、そうした意見には一定の説得力がありそうだ。ただ、ここで一つの問いを立てたい。

試合に出場する可能性がない人間がチームを鼓舞するのと、可能性は低くとも26人のメンバーの一人がハッスルし、仲間を鼓舞するのとでは、チームに与える影響はどのように違うだろうか。

前者のケースでは「あれが長友さんの仕事だから……」と、他の選手から冷めた目で見られてしまうリスクがある。

ところが、後者のケースでは、他の選手は「同じ立場の長友さんがあそこまでやっているのに、自分が中途半端な気持ちで練習をしているなど許せない」と考えるはずだ。

長友は、後者の立場にいる。

また、長谷部誠コーチが「コーチの目線を持つ選手側の人間」だとすれば、長友佑都は「選手の目線を理解できるコーチのような存在」だ。現役選手として同じピッチに立ちながら、まるでコーチのようにチーム全体を俯瞰し、仲間のハートに火をつける。だから、意味がある。

日本代表の「最大化装置」

筆者は、森保監督の采配に異議を唱えることが少なくない。ただ、毎月最低でも2回は記事や動画のやり取りをする編集者から「ミムラさんは日本のメディアでもっとも長友選手のメンバー入りが必要だと言い続けてきた人ですね」と言われるほど、長友のメンバー入りの必要性は一貫して主張してきた。

失意のアジアカップやその後の日本代表の戦いを現場で取材し続けてきたからこそ、この件については森保監督の決断は正しいと感じる。

それに、長友がチームのために行動するのは練習や試合の時だけではない。ホテルでの食事の時間に、説教くさくならないように気を遣いながら、過去に4度もW杯に出場した経験を長友は話してくれるのだろう。

苦しい時の心構えはもちろん、チームが順調に結果を残しているときに気をつけるべきことまで、様々だという。そういうことができるところにも、彼の価値はある。

日本代表は6月2日の午後にメキシコのモンテレイに入り、事前キャンプを行なった。Ｗ杯の第２戦のチュニジア戦が行なわれるこの都市は高温で知られるため、ここで５日間にわたって練習をすることで、暑さに身体を慣れさせるためだった。

しかし、当初予定していたグラウンドの芝生の状態があまりに悪かったために使用をとりやめ、グラウンドを転々とすることになった。そのうちの１つは、選手たちのホテルから車で優に30分以上かかる場所だった。いきなりのハプニングだったが、長友はこう語った。

「移動が多くなるとか、グラウンドの状態が全然違うとか、そういう場面でナーバスにならないように声かけはしたいなと思います。環境をネガティブに捉えるのか、ポジティブに捉えるのか……前を向かせるような雰囲気にしていきたい」

モンテレイ合宿ではそんな言葉の通り、ウォーミングアップから戦術練習にいたるまで、グラウンドには長友の大きな声が響き渡っていた。

日本代表が優勝という目標に向かっているとはいえ、現時点で優勝候補の筆頭とはかけ離れている。すべてが上手く転がり、持てるポテンシャルを全て発揮して初めて、頂点に手が届くような位置につけている。

だからこそ、レバレッジをかける必要がある。そのとき、長友佑都は、日本代表の「最大化装置」となるのである。

取材・文／ミムラユウスケ