まるで人間のような対話型AIアバター「Omakase AIアバター」が誕生！面接や接客が24時間365日可能に？
近年、生成AIの進化により、生活のあらゆる場面でAIが活躍するようになってきた。企業のコミュニケーションにおいても、単なる自動化から、相手の文脈を理解して自然に応答する高度な対話体験へのシフトがトレンドとなっている。
【画像】AIアバターを用いた美容部員のイメージ
そんななか、株式会社ZEALS(以下、ZEALS)が2026年5月18日に「Omakase AIアバター」の提供を開始した。まさに、流行を牽引するサービスだ。本記事では、これからの就職活動やショッピング体験を大きく変えるかもしれない、この最新技術の魅力に迫る。
■「Omakase AIアバター」とは？企業の顔をAIで再現
ZEALSは、接客AIエージェントの開発・提供を通じて、企業とユーザーの接点における会話体験の高度化に取り組んできた企業。同社が培ってきた知見とAIアバター技術を掛け合わせて、新サービス「Omakase AIアバター」が誕生した。
最大の特徴は、人物の知識や経験、話し方、さらには人柄までもAIアバターとして再現し、まるで本人と話しているかのように自然な対話ができる点だ。
これまであった動画生成など、一方向の情報伝達を中心としたAIアバターとは異なり、ユーザーの質問や相談に対して文脈を踏まえてリアルタイムに応答してくれる。企業の代表者や専門スタッフをAI化することで、24時間365日、高品質な対話接点を築くことができるという。
■AI面接からコンシェルジュまで。広がる活用シーン
今回、「Omakase AIアバター」の活用の第一弾として、人材領域における「AI面接官」や「AI面談担当」に導入。
ZEALSが実施したAI面接に関する実態調査によると、従来のAI面接では「感情の読み取れない無機質な合成音声に不安を感じた」(43.0％)、「相槌や深掘りがなく一方通行だと感じた」(34.7%)といった課題が浮き彫りになっていた。
しかし、相手が“感情を挟まず、客観的に聞いてくれる高度な対話型AI”であれば、「人間の面接官よりも本音を話しやすい」と答えた人が53.2％もいる結果に。また、68.2％の人が「人間味のある自然な対話ができれば、志望度や企業印象が高まる」と回答している。
将来的には人材領域にとどまらず、多様なビジネスシーンへの展開が予定されている「Omakase AIアバター」。オンライン上で悩みに合わせた提案を行う「AI美容部員」や、相談の心理的ハードルを下げる「AIカウンセラー」のほか、「AIトレーナー」「AIコーチ」「AIコンシェルジュ」など、専門知識と人間らしい対話が求められる場面での活躍が期待されている。
AIとの対話がより自然に、人間らしく進化していくことで、私たちの日常におけるサービス体験も飛躍的に向上していくはずだ。近い将来、「Omakase AIアバター」と楽しく会話する日が訪れるかもしれない。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】AIアバターを用いた美容部員のイメージ
そんななか、株式会社ZEALS(以下、ZEALS)が2026年5月18日に「Omakase AIアバター」の提供を開始した。まさに、流行を牽引するサービスだ。本記事では、これからの就職活動やショッピング体験を大きく変えるかもしれない、この最新技術の魅力に迫る。
■「Omakase AIアバター」とは？企業の顔をAIで再現
ZEALSは、接客AIエージェントの開発・提供を通じて、企業とユーザーの接点における会話体験の高度化に取り組んできた企業。同社が培ってきた知見とAIアバター技術を掛け合わせて、新サービス「Omakase AIアバター」が誕生した。
最大の特徴は、人物の知識や経験、話し方、さらには人柄までもAIアバターとして再現し、まるで本人と話しているかのように自然な対話ができる点だ。
これまであった動画生成など、一方向の情報伝達を中心としたAIアバターとは異なり、ユーザーの質問や相談に対して文脈を踏まえてリアルタイムに応答してくれる。企業の代表者や専門スタッフをAI化することで、24時間365日、高品質な対話接点を築くことができるという。
■AI面接からコンシェルジュまで。広がる活用シーン
今回、「Omakase AIアバター」の活用の第一弾として、人材領域における「AI面接官」や「AI面談担当」に導入。
ZEALSが実施したAI面接に関する実態調査によると、従来のAI面接では「感情の読み取れない無機質な合成音声に不安を感じた」(43.0％)、「相槌や深掘りがなく一方通行だと感じた」(34.7%)といった課題が浮き彫りになっていた。
しかし、相手が“感情を挟まず、客観的に聞いてくれる高度な対話型AI”であれば、「人間の面接官よりも本音を話しやすい」と答えた人が53.2％もいる結果に。また、68.2％の人が「人間味のある自然な対話ができれば、志望度や企業印象が高まる」と回答している。
将来的には人材領域にとどまらず、多様なビジネスシーンへの展開が予定されている「Omakase AIアバター」。オンライン上で悩みに合わせた提案を行う「AI美容部員」や、相談の心理的ハードルを下げる「AIカウンセラー」のほか、「AIトレーナー」「AIコーチ」「AIコンシェルジュ」など、専門知識と人間らしい対話が求められる場面での活躍が期待されている。
AIとの対話がより自然に、人間らしく進化していくことで、私たちの日常におけるサービス体験も飛躍的に向上していくはずだ。近い将来、「Omakase AIアバター」と楽しく会話する日が訪れるかもしれない。
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