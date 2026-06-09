この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「5分で完成。コーヒーゼリーはもう市販には戻れない」と題した動画を公開しました。市販のボトルコーヒーを使い、計量不要で手軽に作れる本格的なコーヒーゼリーのレシピを紹介しています。

調理工程は非常にシンプルで、耐熱容器にボトルコーヒーの約3分の1を注ぎ、電子レンジで加熱します。そこに粉ゼラチンを加えて溶かした後、残りのコーヒーを全て投入。「冷たいのと混ざることで、早く粗熱が取れるよ」と、時短のコツを伝授しています。

さらに「ここでズボラポイント！」として、混ぜたスプーンを入れたまま冷蔵庫で3時間以上冷やすアイデアを披露。しっかりと固まり「プルンプルン」になったゼリーを、一緒に冷やしたスプーンで混ぜていきます。ゼリー感が減らないよう「崩しすぎないのがポイント」とのことです。仕上げにハチミツと牛乳をたっぷりとかけ、「口どけ滑らか！」な一品が完成しました。

洗い物も少なく手軽に作れるため、夏のデザートや毎日のおやつとして、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・ボトルコーヒー（無糖・500ml） 1本
・粉ゼラチン 5g
・ハチミツ（練乳や砂糖でも可） 適量
・牛乳（コーヒーポーションでも可） 適量

［作り方］
1. 耐熱容器にボトルコーヒーの約1/3量を注ぐ。大体でOK。
2. 電子レンジ（500Wで2分半、または600Wで2分）で加熱する。
3. 粉ゼラチンを加え、溶け残りがないようにスプーンでしっかりと混ぜる。
4. ボトルに残ったコーヒーを全て投入し、よく混ぜ合わせて粗熱を取る。
5. 混ぜるのに使ったスプーンを入れたまま、冷蔵庫で3時間以上冷やす。
6. しっかりと固まったら、一緒に入れておいたスプーンでゼリーを崩すように混ぜる。
7. ハチミツと牛乳を適量かけて完成。

YouTubeの動画内容

00:00

計量不要！ボトルコーヒーで作るゼリー
00:16

加熱したコーヒーに粉ゼラチンを投入
00:32

残りのコーヒーを入れて素早く粗熱を取る
00:56

スプーンを入れたまま冷蔵庫へ
01:37

ハチミツと牛乳をかけて絶品デザートの完成

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