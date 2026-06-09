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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「5分で完成。コーヒーゼリーはもう市販には戻れない」と題した動画を公開しました。市販のボトルコーヒーを使い、計量不要で手軽に作れる本格的なコーヒーゼリーのレシピを紹介しています。



調理工程は非常にシンプルで、耐熱容器にボトルコーヒーの約3分の1を注ぎ、電子レンジで加熱します。そこに粉ゼラチンを加えて溶かした後、残りのコーヒーを全て投入。「冷たいのと混ざることで、早く粗熱が取れるよ」と、時短のコツを伝授しています。



さらに「ここでズボラポイント！」として、混ぜたスプーンを入れたまま冷蔵庫で3時間以上冷やすアイデアを披露。しっかりと固まり「プルンプルン」になったゼリーを、一緒に冷やしたスプーンで混ぜていきます。ゼリー感が減らないよう「崩しすぎないのがポイント」とのことです。仕上げにハチミツと牛乳をたっぷりとかけ、「口どけ滑らか！」な一品が完成しました。



洗い物も少なく手軽に作れるため、夏のデザートや毎日のおやつとして、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ボトルコーヒー（無糖・500ml） 1本

・粉ゼラチン 5g

・ハチミツ（練乳や砂糖でも可） 適量

・牛乳（コーヒーポーションでも可） 適量



［作り方］

1. 耐熱容器にボトルコーヒーの約1/3量を注ぐ。大体でOK。

2. 電子レンジ（500Wで2分半、または600Wで2分）で加熱する。

3. 粉ゼラチンを加え、溶け残りがないようにスプーンでしっかりと混ぜる。

4. ボトルに残ったコーヒーを全て投入し、よく混ぜ合わせて粗熱を取る。

5. 混ぜるのに使ったスプーンを入れたまま、冷蔵庫で3時間以上冷やす。

6. しっかりと固まったら、一緒に入れておいたスプーンでゼリーを崩すように混ぜる。

7. ハチミツと牛乳を適量かけて完成。