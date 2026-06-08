【今週のキャンペーン情報5選】銀だこ酒場“ほぼ半額”、セブン‐イレブン、ピザハットもお得に！
物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週（2026年6月8日〜14日）のキャンペーン情報”を5つ紹介します！
銀だこハイボール酒場・横丁や銀だこ酒場（一部店舗を除く）にて、6月9日〜11日までの3日間限定で、「銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭」を開催します。
人気1位の「ぜったいうまい!!たこ焼（ソース・4個入り）」と、生ビール、角ハイボール、こだわり酒場のレモンサワーの人気アルコール3種から好きな1杯を選べる「創業記念セット」が、480円（税込528円）にて提供されます（生ビールとの組み合わせの場合、通常価格は940円（税込1034円））。
※開催期間：2026年6月9日〜11日（3日間限定）
※1人1セットまで。通常の築地銀だこ店舗では実施していません。詳細は築地銀だこの公式Webサイトをご確認ください。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
セブン‐イレブンでは、6月10日の「スムージーの日」に合わせて、「セブンカフェ スムージー」がお得になるセールを開催します。
6月10日限定でセブンカフェ スムージー全品が半額になるほか、6月10日〜30日の期間中、セブン‐イレブンアプリを提示してセブンカフェ スムージーを3杯購入するごとに、100円引きクーポンが配信されます。
※開催期間（半額セール）：2026年6月10日（水）限定
※開催期間（アプリクーポン配信）：2026年6月10日〜6月30日
※クーポンの利用期間は2026年7月7日（火）まで。店舗によって一部取り扱いがない場合や規格が異なる場合があります。在庫切れ、取り扱いのない場合があります。詳細はセブン-イレブンの公式Webサイトをご確認ください。
ピザハットでは、毎月8日・9日・10日の「ハットの日」に合わせ、お得なキャンペーンを実施します。
持ち帰り限定で定番シリーズ6種類（Mサイズ）が810円（税込）になるほか、人気のハーフ＆ハーフ4種類が1100円（税込）になったり、対象ピザを買うと「ハットフライポテト（Mサイズ）」が50％OFFの250円（税込）になったりするなど、多彩なラインアップが用意されています。
※開催期間：2026年6月8日〜10日（3日間限定）
※ピザはMサイズ限定。一部店舗では対象商品が異なります。詳細はピザハットの公式Webサイトをご確認ください。
ローソンでは、創業51周年を記念して「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を開催中です。6月8日・9日からは、商品の総重量や具材を約51％増量した「盛りすぎ！」シリーズの第2週商品が続々と発売されます。
「盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキン（R）マヨネーズ）」や「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」「盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-」などが登場します。
※発売日：2026年6月8日または9日より発売（無くなり次第終了）
※商品によって販売時間が異なります。ローソンストア100など一部店舗では取り扱いがありません。詳細はローソンの公式Webサイトをご確認ください。
ミニストップでは、60周年を迎えるウルトラマンシリーズとのコラボとして、店内商品1会計800円（税込）ごとに参加できるキャンペーンを実施します。
レジにて自動抽選が行われ、その場で商品無料引換券が当たる「レシート大抽選」のほか、レシートでWebから応募すると抽選でウルトラマンシリーズのオリジナルグッズ（A賞Tシャツなど）が当たる企画などが用意されています。
※発券・キャンペーン期間：2026年6月9日〜17日（引換・応募期間は6月24日まで）
※切手・印紙など一部対象外の商品・サービスがあります。デリバリーは対象外です。詳細はミニストップの公式Webサイトをご確認ください。
(文:All About 編集部)
1：銀だこハイボール酒場
銀だこハイボール酒場・横丁や銀だこ酒場（一部店舗を除く）にて、6月9日〜11日までの3日間限定で、「銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭」を開催します。
※開催期間：2026年6月9日〜11日（3日間限定）
※1人1セットまで。通常の築地銀だこ店舗では実施していません。詳細は築地銀だこの公式Webサイトをご確認ください。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
2：セブン‐イレブン
セブン‐イレブンでは、6月10日の「スムージーの日」に合わせて、「セブンカフェ スムージー」がお得になるセールを開催します。
6月10日限定でセブンカフェ スムージー全品が半額になるほか、6月10日〜30日の期間中、セブン‐イレブンアプリを提示してセブンカフェ スムージーを3杯購入するごとに、100円引きクーポンが配信されます。
※開催期間（半額セール）：2026年6月10日（水）限定
※開催期間（アプリクーポン配信）：2026年6月10日〜6月30日
※クーポンの利用期間は2026年7月7日（火）まで。店舗によって一部取り扱いがない場合や規格が異なる場合があります。在庫切れ、取り扱いのない場合があります。詳細はセブン-イレブンの公式Webサイトをご確認ください。
3：ピザハット
ピザハットでは、毎月8日・9日・10日の「ハットの日」に合わせ、お得なキャンペーンを実施します。
持ち帰り限定で定番シリーズ6種類（Mサイズ）が810円（税込）になるほか、人気のハーフ＆ハーフ4種類が1100円（税込）になったり、対象ピザを買うと「ハットフライポテト（Mサイズ）」が50％OFFの250円（税込）になったりするなど、多彩なラインアップが用意されています。
※開催期間：2026年6月8日〜10日（3日間限定）
※ピザはMサイズ限定。一部店舗では対象商品が異なります。詳細はピザハットの公式Webサイトをご確認ください。
4：ローソン
ローソンでは、創業51周年を記念して「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を開催中です。6月8日・9日からは、商品の総重量や具材を約51％増量した「盛りすぎ！」シリーズの第2週商品が続々と発売されます。
「盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキン（R）マヨネーズ）」や「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」「盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-」などが登場します。
※発売日：2026年6月8日または9日より発売（無くなり次第終了）
※商品によって販売時間が異なります。ローソンストア100など一部店舗では取り扱いがありません。詳細はローソンの公式Webサイトをご確認ください。
5：ミニストップ
ミニストップでは、60周年を迎えるウルトラマンシリーズとのコラボとして、店内商品1会計800円（税込）ごとに参加できるキャンペーンを実施します。
レジにて自動抽選が行われ、その場で商品無料引換券が当たる「レシート大抽選」のほか、レシートでWebから応募すると抽選でウルトラマンシリーズのオリジナルグッズ（A賞Tシャツなど）が当たる企画などが用意されています。
※発券・キャンペーン期間：2026年6月9日〜17日（引換・応募期間は6月24日まで）
※切手・印紙など一部対象外の商品・サービスがあります。デリバリーは対象外です。詳細はミニストップの公式Webサイトをご確認ください。
(文:All About 編集部)