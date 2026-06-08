８日前引けの日経平均株価は前営業日比２５４７円７２銭安の６万４０４０円４０銭と急落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億８６２１万株、売買代金概算は６兆２２５億円。値上がり銘柄数は３９７、対して値下がり銘柄数は１１４６、変わらずは２１銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は、日経平均が先物主導で一時３０００円を超える急落をみせ６万３０００円台まで一気に売り込まれた。前週末の米国株市場で半導体関連を中心にハイテク株の下げが加速、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が１０％超の暴落をみせたことを受け、東京市場でも半導体製造装置や半導体メモリー関連などを中心に大きく値を下げる銘柄が相次いでいる。ただ、突っ込み警戒感からの買い戻しや押し目買いも観測され、前引けにかけて日経平均は下げ渋り、かろうじて６万４０００円台まで戻して取引を終えた。



個別では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が１兆９０００億円超の売買代金をこなすも株価は急反落、ソフトバンクグループ＜9984＞の下げも目立つ。村田製作所＜6981＞が大幅安、太陽誘電＜6976＞も売り込まれた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクも安い。三菱重工業＜7011＞も軟調だが、防衛関連は相対的に底堅い。フィックスターズ＜3687＞はストップ安ウリ気配に張り付いている。テラスカイ＜3915＞も急落した。半面、任天堂＜7974＞がしっかり、東京海上ホールディングス＜8766＞も頑強。リクルートホールディングス＜6098＞も買いが優勢となった。ジンズホールディングス＜3046＞が値上がり率トップ、インターメスティック＜２６２Ａ．Ｔ＞も大幅高。住友ファーマ＜4506＞も物色人気を集めた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト