電車で大声通話する迷惑客。誰も注意できない中…小学生の“刺さるひと言”で、電話を切って逃げ出した
公共交通機関などで、ときどき見かける“迷惑行為”。「注意したいけど……やっぱり怖い」そんな葛藤、ありませんか？
今回は、通勤電車で起きたある女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆静かな車内に響いた、場違いな怒声
松崎由梨さん（仮名・34歳）は、ある日の夕方、帰宅ラッシュの電車に揺られていました。
「その日は朝から忙しくて疲れがどっと押し寄せていました。ただ無心で電車に揺られて、とにかく帰ってソファーに寝そべりたいと思っていましたね」
誰もが一日の疲れを引きずったまま、静かに時間をやり過ごしているような空気の中、突然「ふざけんなよ！ だからさぁ何回言わせんの？」と、場違いな怒声が車内に響き渡ったそう。
「少し離れた場所で、若い男性が不機嫌そうにスマホ越しに怒鳴っていたんですよ。周囲の乗客たちは気づいているのに、誰も何も言えずウンザリしている感じでした」
男性は通話の内容を隠そうとする様子もなく、苛立ちをそのまま音に乗せて周囲へ撒き散らしていました。言葉は荒く、語気はどんどん強まり、まるで見せつけるように声を張り上げていたそう。
由梨さんは「公共の場では静かにしてほしい」という思いと「怖いし関わりたくない」という気持ちの間で揺れていました。
◆誰も動けない中、現れた小さな声
「その時『電車の中ってね、電話しちゃいけないんだよ』と可愛らしい声が聞こえて、振り返ると、小学3年生ぐらいの男の子が立っていたんですよ」
静かな声でしたが、その言葉は不思議なくらいはっきりと周りに届いたそう。
「すると男性が『は？』と男の子をイラッとした表情で見つめ、空気が張り詰めたのですが……男の子は視線をそらさなかったんですよね」
周囲の大人たちが目を伏せる中、その小さな背中だけが、まっすぐに相手を見据えていました。
◆真っ直ぐな言葉が、空気を揺らす
男の子は「ルールだからっていうのもあるけど……」と言葉を探すように間を置いて「相手に伝わる話し方って、声の大きさじゃないんだって。大きい声ってね、こわいだけで、ちゃんと聞こうって思えなくなるって、先生が言ってた」と、ゆっくり言葉を選びながら男性に伝えたそう。
その間も男性は、苛立ちを隠そうともせず舌打ち混じりに視線を逸らしたり、わざとらしくため息をついたりと、子ども相手とは思えない威圧的な態度を取り続けていました。
「そして男の子が『そんな話し方してたら電話の向こうの人も、きっとこわいと思う』とはっきりと言うと、明らかに男性が面食らっていて。誰も注意できなかった面倒な大人に、純粋な思いがぶつかる瞬間に何だかグッときてしまったんですよね」
その一言で、空気がわずかに変わったそう。
周囲の視線が一斉に男性へと向けられる中、先ほどまで強気だったはずの態度が崩れ始めます。
◆変わった空気と、胸に残ったもの
「男性は途端に気まずそうな表情になり『あー、わりぃ、もういいから』と呟いてスマホを耳から離すと視線を落とし、そのまま通話を切ったんですよ」
先ほどまでの威圧的な様子とは打って変わり、男性はそのまま早足で他の車両に移動し、逃げるように去っていったそう。
残された車内には、ようやく本来の静けさが戻りました。
「迷惑客に、電車内のルールだけではなく相手へ伝わる話し方まで教えてあげるこの男の子はいったい何者？ と、私は驚きと同時に、胸の奥がじんわりと熱くなったんですよ」
ですが同時に、由梨さんの中には別の感情も残っていました。
それは見て見ぬふりをした自分への、小さな引っかかりです。
「私もあの子みたいに、相手を責めるんじゃなくて、自然と心を動かせるような注意ができたらいいのにと、つい考えてしまいました。もし次に同じような場面に出くわしたら……ほんの少しでもいいから、勇気を出してみたいなって思えたんですよね」
誰もが黙ってやり過ごそうとした空間で、たった一人、まっすぐな言葉を届けた男の子に勇気をもらったという由梨さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop
今回は、通勤電車で起きたある女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆静かな車内に響いた、場違いな怒声
松崎由梨さん（仮名・34歳）は、ある日の夕方、帰宅ラッシュの電車に揺られていました。
「その日は朝から忙しくて疲れがどっと押し寄せていました。ただ無心で電車に揺られて、とにかく帰ってソファーに寝そべりたいと思っていましたね」
「少し離れた場所で、若い男性が不機嫌そうにスマホ越しに怒鳴っていたんですよ。周囲の乗客たちは気づいているのに、誰も何も言えずウンザリしている感じでした」
男性は通話の内容を隠そうとする様子もなく、苛立ちをそのまま音に乗せて周囲へ撒き散らしていました。言葉は荒く、語気はどんどん強まり、まるで見せつけるように声を張り上げていたそう。
由梨さんは「公共の場では静かにしてほしい」という思いと「怖いし関わりたくない」という気持ちの間で揺れていました。
◆誰も動けない中、現れた小さな声
「その時『電車の中ってね、電話しちゃいけないんだよ』と可愛らしい声が聞こえて、振り返ると、小学3年生ぐらいの男の子が立っていたんですよ」
静かな声でしたが、その言葉は不思議なくらいはっきりと周りに届いたそう。
「すると男性が『は？』と男の子をイラッとした表情で見つめ、空気が張り詰めたのですが……男の子は視線をそらさなかったんですよね」
周囲の大人たちが目を伏せる中、その小さな背中だけが、まっすぐに相手を見据えていました。
◆真っ直ぐな言葉が、空気を揺らす
男の子は「ルールだからっていうのもあるけど……」と言葉を探すように間を置いて「相手に伝わる話し方って、声の大きさじゃないんだって。大きい声ってね、こわいだけで、ちゃんと聞こうって思えなくなるって、先生が言ってた」と、ゆっくり言葉を選びながら男性に伝えたそう。
その間も男性は、苛立ちを隠そうともせず舌打ち混じりに視線を逸らしたり、わざとらしくため息をついたりと、子ども相手とは思えない威圧的な態度を取り続けていました。
「そして男の子が『そんな話し方してたら電話の向こうの人も、きっとこわいと思う』とはっきりと言うと、明らかに男性が面食らっていて。誰も注意できなかった面倒な大人に、純粋な思いがぶつかる瞬間に何だかグッときてしまったんですよね」
その一言で、空気がわずかに変わったそう。
周囲の視線が一斉に男性へと向けられる中、先ほどまで強気だったはずの態度が崩れ始めます。
◆変わった空気と、胸に残ったもの
「男性は途端に気まずそうな表情になり『あー、わりぃ、もういいから』と呟いてスマホを耳から離すと視線を落とし、そのまま通話を切ったんですよ」
先ほどまでの威圧的な様子とは打って変わり、男性はそのまま早足で他の車両に移動し、逃げるように去っていったそう。
残された車内には、ようやく本来の静けさが戻りました。
「迷惑客に、電車内のルールだけではなく相手へ伝わる話し方まで教えてあげるこの男の子はいったい何者？ と、私は驚きと同時に、胸の奥がじんわりと熱くなったんですよ」
ですが同時に、由梨さんの中には別の感情も残っていました。
それは見て見ぬふりをした自分への、小さな引っかかりです。
「私もあの子みたいに、相手を責めるんじゃなくて、自然と心を動かせるような注意ができたらいいのにと、つい考えてしまいました。もし次に同じような場面に出くわしたら……ほんの少しでもいいから、勇気を出してみたいなって思えたんですよね」
誰もが黙ってやり過ごそうとした空間で、たった一人、まっすぐな言葉を届けた男の子に勇気をもらったという由梨さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop