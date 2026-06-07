コナズ珈琲の限定メニュー登場！桃たっぷりパンケーキ＆夏限定バーガーを満喫

ハワイ気分を身近に楽しめる「コナズ珈琲」から、この夏だけの限定メニューが登場します。2026年6月17日（水）から9月13日（日）まで、旬の桃を贅沢に使用した「ピーチ&ストロベリーパンケーキ」と、肉の旨みを堪能できる「アイランドスマッシュバーガー」4種を販売。南国ムードあふれる店内で楽しむ、夏ならではの特別な味わいに注目です♡

桃と苺が主役の贅沢パンケーキ

夏限定の「ピーチ&ストロベリーパンケーキ」は、1,680円（税込1,848円）で登場します。

みずみずしい桃の果肉をたっぷり使用し、桃のシロップやソースを重ねることで、華やかな香りとジューシーな味わいを実現。

さらに、爽やかなピーチヨーグルトムースをたっぷりトッピングし、軽やかな後味に仕上げています。

パンケーキの間には、甘酸っぱい苺のマリネと苺シャーベットをサンド。桃の甘みと苺の酸味が絶妙に調和し、最後まで飽きずに楽しめます。

お皿に添えられた苺100％ピューレを絡めれば、さらに濃厚な果実感を堪能できます。

仕上げのココナッツチップが南国らしいアクセントとなり、まるでハワイでスイーツを味わっているような気分を演出してくれます。

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肉好き必見！夏限定バーガー4種

ベーコンアボカドチーズ



価格：1,780円（税込1,958円）

香ばしく焼いた厚切り玉ねぎと黒胡椒を効かせたパティに、クリーミーなアボカドとチーズを合わせた一品。肉の旨みをダイレクトに味わえます。

パインベーコン



価格：1,680円（税込1,848円）

きび糖をまぶして焼いたパインとスモークベーコンを組み合わせたバーガー。甘みと塩味のコントラストがクセになる味わいです。

タコミート



価格：1,580円（税込1,738円）

人気メニューを進化させた一品。タコミートとサルサソースをパティに合わせ、細かく刻んだトルティーヤで食感も楽しめます。

スパイシータコミート



価格：1,680円（税込1,848円）

シラチャーソースとハバネロを組み合わせた刺激的な辛さが魅力。暑い季節にぴったりのスパイシーバーガーです。

この夏だけの特別な味を楽しもう

コナズ珈琲の夏限定メニューは、旬の果実を楽しめるスイーツと、食べ応え抜群のバーガーが揃う充実のラインアップ。

ハワイの空気を感じる開放的な空間で味わえば、いつものカフェタイムがより特別なものになりそうです。

販売期間は2026年6月17日（水）～9月13日（日）。なお、柏十余二店、那覇新都心公園店、名取店では販売されないためご注意ください。この夏だけのご褒美メニューをぜひ味わってみてくださいね♪