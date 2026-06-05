ドルチェ＆ガッバーナとディアドラが協業──名作フットボールシューズ「BRASIL」を再解釈
近年、ファッションとスポーツの距離はかつてないほど近づいています。ランウェイにはフットボール由来のスタイルが登場し、スタジアムカルチャーはストリートファッションの重要なインスピレーション源となっています。
そんな流れの中で誕生したのが、ドルチェ＆ガッバーナとディアドラによる新たなコラボレーションです。イタリアを代表するラグジュアリーメゾンとスポーツブランドがタッグを組み、ディアドラを象徴するフットボールシューズ「BRASIL」を再解釈したコレクションを2026年6月8日に発売します。
©DOLCE&GABBANA
イタリアが誇る二つの文化
今回のコラボレーションが興味深いのは、ラグジュアリーとスポーツという異なる領域の融合でありながら、その両者が同じイタリアにルーツを持つ点です。
ドルチェ＆ガッバーナは、シチリアの情熱やイタリアらしい官能性をファッションへ昇華してきたメゾン。一方のディアドラは、1948年創業以来、イタリアのスポーツシーンを支えてきたブランドとして知られています。
©DOLCE&GABBANA
近年は異業種コラボレーションが珍しくありませんが、同じ国の文化的背景を共有するブランド同士による協業には、また異なる説得力があります。
「BRASIL」というサッカー史のアイコン
今回の主役となるのは、ディアドラの名作「BRASIL」です。
©DOLCE&GABBANA
1984年に誕生したこのモデルは、長年にわたり数々のトッププレーヤーたちに愛用され、フットボールシューズの歴史にその名を刻んできました。機能性と快適性を兼ね備えながら、スポーツスピリットとオーセンティシティを体現する存在として、現在も高い評価を受けています。
©DOLCE&GABBANA
イタリアはサッカーを国民文化として愛する国です。近年はワールドカップ本大会出場を逃す悔しい時期が続いているものの、国内リーグやフットボールカルチャーへの情熱は今なお健在です。今回のコラボレーションもまた、イタリアが長年育んできたサッカー文化へのオマージュとして見ることができるでしょう。
ドルチェ＆ガッバーナ流の再解釈
本コレクションでは、「BRASIL」をフットボール仕様のスパイクと、ライフスタイル向けの「BRASIL ID」の2タイプで展開します。
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
デザインの特徴は、ミニマルなモノクロームの配色に、ドルチェ＆ガッバーナらしいレオパード柄を組み合わせたことです。フルグレインレザーにレオパード柄のポニーヘアをアクセントとして配したモデルに加え、全面にレオパード柄を採用した大胆なモデルも登場。スポーツ由来の機能美に、メゾンならではの華やかさと個性を加えています。
ピッチからストリートへ
ライフスタイルモデルの「BRASIL ID」は、サッカーピッチで生まれたシルエットを現代のスニーカーへと再構築した一足です。柔らかなナッパレザーのアッパーや象徴的なタンディテールは、クラシックなフットボールシューズへの敬意を示しながら、街中でも取り入れやすい洗練されたフォルムへと昇華されています。
©DOLCE&GABBANA
スポーツウェアとラグジュアリーの境界が曖昧になりつつある現在、「BRASIL ID」はその流れを象徴する存在と言えるかもしれません。
サッカー文化を纏うということ
今回のコレクションは、単なるスニーカーの新作ではありません。ディアドラが持つフットボールの歴史と、ドルチェ＆ガッバーナのファッションに対する美学。その二つが交差することで、スポーツとラグジュアリー、機能と自己表現を結びつける新しい提案が生まれています。
サッカーは競技であると同時に、文化でもあります。そしてファッションもまた、個人の価値観やアイデンティティを映し出す文化のひとつです。
ドルチェ＆ガッバーナとディアドラによる「BRASIL」は、その二つの文化が出会った象徴的な一足と言えるでしょう。
【INFORMATION】
Dolce&Gabbana × Diadora
発売日：2026年6月8日（月）
展開モデル：
BRASIL ID レオパード \94,600（税込）
BRASIL ID ブラック／レオパード \82,500（税込）
BRASIL ID ホワイト／レオパード \82,500（税込）
BRASIL（フットボール仕様）
※日本国内ではオンラインストア限定販売
国内展開ブティック：
ドルチェ＆ガッバーナ 伊勢丹新宿 MAN
ドルチェ＆ガッバーナ 伊勢丹新宿 WOMAN
ドルチェ＆ガッバーナ GINZA SIX
ドルチェ＆ガッバーナ 御堂筋
お問い合わせ：
ドルチェ＆ガッバーナ ジャパン
TEL：03-6833-6033
そんな流れの中で誕生したのが、ドルチェ＆ガッバーナとディアドラによる新たなコラボレーションです。イタリアを代表するラグジュアリーメゾンとスポーツブランドがタッグを組み、ディアドラを象徴するフットボールシューズ「BRASIL」を再解釈したコレクションを2026年6月8日に発売します。
イタリアが誇る二つの文化
今回のコラボレーションが興味深いのは、ラグジュアリーとスポーツという異なる領域の融合でありながら、その両者が同じイタリアにルーツを持つ点です。
ドルチェ＆ガッバーナは、シチリアの情熱やイタリアらしい官能性をファッションへ昇華してきたメゾン。一方のディアドラは、1948年創業以来、イタリアのスポーツシーンを支えてきたブランドとして知られています。
©DOLCE&GABBANA
近年は異業種コラボレーションが珍しくありませんが、同じ国の文化的背景を共有するブランド同士による協業には、また異なる説得力があります。
「BRASIL」というサッカー史のアイコン
今回の主役となるのは、ディアドラの名作「BRASIL」です。
©DOLCE&GABBANA
1984年に誕生したこのモデルは、長年にわたり数々のトッププレーヤーたちに愛用され、フットボールシューズの歴史にその名を刻んできました。機能性と快適性を兼ね備えながら、スポーツスピリットとオーセンティシティを体現する存在として、現在も高い評価を受けています。
©DOLCE&GABBANA
イタリアはサッカーを国民文化として愛する国です。近年はワールドカップ本大会出場を逃す悔しい時期が続いているものの、国内リーグやフットボールカルチャーへの情熱は今なお健在です。今回のコラボレーションもまた、イタリアが長年育んできたサッカー文化へのオマージュとして見ることができるでしょう。
ドルチェ＆ガッバーナ流の再解釈
本コレクションでは、「BRASIL」をフットボール仕様のスパイクと、ライフスタイル向けの「BRASIL ID」の2タイプで展開します。
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
デザインの特徴は、ミニマルなモノクロームの配色に、ドルチェ＆ガッバーナらしいレオパード柄を組み合わせたことです。フルグレインレザーにレオパード柄のポニーヘアをアクセントとして配したモデルに加え、全面にレオパード柄を採用した大胆なモデルも登場。スポーツ由来の機能美に、メゾンならではの華やかさと個性を加えています。
ピッチからストリートへ
ライフスタイルモデルの「BRASIL ID」は、サッカーピッチで生まれたシルエットを現代のスニーカーへと再構築した一足です。柔らかなナッパレザーのアッパーや象徴的なタンディテールは、クラシックなフットボールシューズへの敬意を示しながら、街中でも取り入れやすい洗練されたフォルムへと昇華されています。
©DOLCE&GABBANA
スポーツウェアとラグジュアリーの境界が曖昧になりつつある現在、「BRASIL ID」はその流れを象徴する存在と言えるかもしれません。
サッカー文化を纏うということ
今回のコレクションは、単なるスニーカーの新作ではありません。ディアドラが持つフットボールの歴史と、ドルチェ＆ガッバーナのファッションに対する美学。その二つが交差することで、スポーツとラグジュアリー、機能と自己表現を結びつける新しい提案が生まれています。
サッカーは競技であると同時に、文化でもあります。そしてファッションもまた、個人の価値観やアイデンティティを映し出す文化のひとつです。
ドルチェ＆ガッバーナとディアドラによる「BRASIL」は、その二つの文化が出会った象徴的な一足と言えるでしょう。
【INFORMATION】
Dolce&Gabbana × Diadora
発売日：2026年6月8日（月）
展開モデル：
BRASIL ID レオパード \94,600（税込）
BRASIL ID ブラック／レオパード \82,500（税込）
BRASIL ID ホワイト／レオパード \82,500（税込）
BRASIL（フットボール仕様）
※日本国内ではオンラインストア限定販売
国内展開ブティック：
ドルチェ＆ガッバーナ 伊勢丹新宿 MAN
ドルチェ＆ガッバーナ 伊勢丹新宿 WOMAN
ドルチェ＆ガッバーナ GINZA SIX
ドルチェ＆ガッバーナ 御堂筋
お問い合わせ：
ドルチェ＆ガッバーナ ジャパン
TEL：03-6833-6033