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「板金屋と会社の板挟みで…」損保アジャスターに転職した男性が1年でうつ病になった過酷な理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【損保アジャスター】「車の事故処理の仕事です」転職したら1年でうつ病になった話【視聴者凸】」と題した動画を公開した。動画では、視聴者通話企画に登場した沼渡さんが、損保アジャスターとして働いた過酷な経験と、1年でうつ病に至った経緯を赤裸々に語っている。



結婚と子どもの誕生を機に、給料アップを目指して中古車オークション会社から大手損保の子会社に転職した沼渡さん。事故車の修理費用を算定する「損保アジャスター」として働き始めたが、配属先は想像を絶する激務だったという。



仕事の主な内容は、ディーラーや板金屋が提示する見積もりを会社の予算内に収めるための交渉だった。「どう考えても会社が出せって言ってる金額で合うわけがない」と語るように、少ない予算の都合で板金屋から詰められ、会社との板挟みになるのが日常茶飯事だったと振り返る。



さらに、部署では1人で常に100件ほどの案件を抱える事態に。連日の長時間残業に加え、朝早く出勤しても「出勤ボタンは9時に押す」というサービス残業も横行していた。過酷な労働環境の中、沼渡さんは電車に乗るだけで動悸がするようになり、「ミスが多発するようになって自己嫌悪に陥る」末、適応障害からうつ病と診断され退職を余儀なくされたという。



動画の後半では、中古車オークション業界における修復歴の隠蔽や、車体番号を付け替えた盗難車が出品されるといった“闇”の部分も明かされている。現在は機械メンテナンスの仕事に転職し、「本当に元気に生きています」と明るく語った沼渡さん。自動車業界のリアルな裏側と、労働環境が心身に与える影響の恐ろしさが浮き彫りになる対談となった。