[6.3 U-16IND CUP第1節 U-16日本代表 3-2 U-16コートジボワール代表 J ヴィレッジ全天候型練習場]U-16日本代表、U-16コートジボワール代表、U-16アルゼンチン代表、U-16フランス代表が1回戦総当りのリーグ戦で優勝を争う「U-16インターナショナルドリームカップ 2026 JAPAN」が3日、福島県のJヴィレッジで開幕した。大会5連覇中の日本は初戦でコートジボワールと対戦し、3-2で逆転勝ち。5日の第2節でフランスと戦う。

2010年生まれ世代のU-16日本代表

初戦の対戦相手はコートジボワール。身体能力の高さに苦戦した

前半29分、コートジボワールFWコニアン・クアク・クリスト(ベルシス)が先制ゴール

前半40分、コートジボワールFWノント・アダム(スタッド・レンヌ)が追加点

後半4分、日本はMF梶山蓮翔(FC東京U-18)が右足シュートを決めて1点差

カットインから鮮やかな一撃を決めた

後半29分、日本は交代出場の左WB伊藤航(FC東京U-18)が右足シュートを沈める

2点差を追いついた

後半32分には交代出場のFW三井寺眞(横浜FM)が左足シュートを決めて逆転

FW三井寺眞(横浜FM)は1得点1アシストの活躍