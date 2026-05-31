「猫の鳴き声で音を出すピアノ」や「色で奏でる鍵盤楽器」など実在しない楽器ばかりを集めたオンライン博物館「Museum of Imaginary Musical Instruments」を巡ってみた

「猫の鳴き声で音を出すピアノ」や「色で奏でる鍵盤楽器」など実在しない楽器ばかりを集めたオンライン博物館「Museum of Imaginary Musical Instruments」を巡ってみた