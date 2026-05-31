¡ÚJ£²¡¦J£³POÂè£±Àï¡Û½©ÅÄ¤¬»¥ËÚ¤ËPKÀï¾¡¤Á¡¢»¾´ô¤ÏËÌ¶å½£¤Ë£³È¯²÷¾¡¡¢¾¾ËÜ¤Ï»³·Á¤Ë£²¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ä
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï£µ·î31Æü¡¢J£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£±Àï¤Î£·»î¹ç¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡½©ÅÄÂÐ»¥ËÚ¤Ï¡¢£±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿PKÀï¤ò½©ÅÄ¤¬£µ¡Ý£´¤ÇÀ©¤¹¡£¾¾ËÜ¤Ï»³·Á¤Ë£²¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢»¾´ô¤ÏËÌ¶å½£¤Ë£³¡Ý£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì¤Ï·²ÇÏ¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£Î°µåÂÐº£¼£¤Ï£²¡Ý£±¤ÇÎ°µå¤¬¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¡¢Ä»¼è¤Ï¶âÂô¤Ë£³¡Ý£±¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£ÆÊÌÚSCÂÐÄ¹Ìî¤Ï90Ê¬¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¡¢PKÀï¤Ï£µ¡Ý£³¤ÇÄ¹Ìî¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡J£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£±Àï¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Êº¸Â¦¤¬¥Û¡¼¥à¡Ë¡£
¢§£µ·î30Æü³«ºÅÊ¬
ÀçÂæ £±¡Ý£° ¹ÃÉÜ
ÉÙ»³ £±¡Ý£° µÜºê
¿·³ã £°EX£± ¼¯»ùÅç
¾ÅÆî £±EX£² ¤¤¤ï¤
ÆÁÅç £³¡Ý£± Ä»À´
²£ÉÍFC £²¡Ý£± ÂçµÜ
¹âÃÎ £²EX£³ »³¸ý
ÁêÌÏ¸¶ £´EX£³ Æ£»Þ
°¦É² £°¡Ý£± ·§ËÜ
ÆàÎÉ £´EX£³ ÂçÊ¬
ÆÊÌÚC £³¡Ê3PK1¡Ë£³ ÈØÅÄ
FCÂçºå £°EX£± ¼¢²ì
¢§£µ·î31Æü³«ºÅÊ¬
½©ÅÄ £±¡Ê5PK4¡Ë£± »¥ËÚ
·²ÇÏ £°¡Ý£± ´ôÉì
¶âÂô £±¡Ý£³ Ä»¼è
»³·Á £±EX£² ¾¾ËÜ
º£¼£ £±¡Ý£² Î°µå
ÆÊÌÚSC £°¡Ê3PK5¡Ë£° Ä¹Ìî
»¾´ô £³¡Ý£± ËÌ¶å½£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡½©ÅÄÂÐ»¥ËÚ¤Ï¡¢£±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿PKÀï¤ò½©ÅÄ¤¬£µ¡Ý£´¤ÇÀ©¤¹¡£¾¾ËÜ¤Ï»³·Á¤Ë£²¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢»¾´ô¤ÏËÌ¶å½£¤Ë£³¡Ý£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì¤Ï·²ÇÏ¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£Î°µåÂÐº£¼£¤Ï£²¡Ý£±¤ÇÎ°µå¤¬¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¡¢Ä»¼è¤Ï¶âÂô¤Ë£³¡Ý£±¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£ÆÊÌÚSCÂÐÄ¹Ìî¤Ï90Ê¬¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¡¢PKÀï¤Ï£µ¡Ý£³¤ÇÄ¹Ìî¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡J£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£±Àï¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Êº¸Â¦¤¬¥Û¡¼¥à¡Ë¡£
ÀçÂæ £±¡Ý£° ¹ÃÉÜ
ÉÙ»³ £±¡Ý£° µÜºê
¿·³ã £°EX£± ¼¯»ùÅç
¾ÅÆî £±EX£² ¤¤¤ï¤
ÆÁÅç £³¡Ý£± Ä»À´
²£ÉÍFC £²¡Ý£± ÂçµÜ
¹âÃÎ £²EX£³ »³¸ý
ÁêÌÏ¸¶ £´EX£³ Æ£»Þ
°¦É² £°¡Ý£± ·§ËÜ
ÆàÎÉ £´EX£³ ÂçÊ¬
ÆÊÌÚC £³¡Ê3PK1¡Ë£³ ÈØÅÄ
FCÂçºå £°EX£± ¼¢²ì
¢§£µ·î31Æü³«ºÅÊ¬
½©ÅÄ £±¡Ê5PK4¡Ë£± »¥ËÚ
·²ÇÏ £°¡Ý£± ´ôÉì
¶âÂô £±¡Ý£³ Ä»¼è
»³·Á £±EX£² ¾¾ËÜ
º£¼£ £±¡Ý£² Î°µå
ÆÊÌÚSC £°¡Ê3PK5¡Ë£° Ä¹Ìî
»¾´ô £³¡Ý£± ËÌ¶å½£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸