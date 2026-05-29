「牛角元気祭り」開催中！にんにく×辛うまのやりすぎグルメが登場。お得なキャンペーンも！
牛角では、2026年6月24日(水)まで、夏前の食欲をブーストさせる「牛角元気祭り」を開催中だ。名前の通り、元気が爆発しそうなスタミナ全開の“やりすぎ”メニューが登場する。
【写真】牛角に、にんにくマシマシなガツン系＆辛うまな刺激メニューが勢ぞろい！
■背徳感マシマシマシ！胃袋が震える！にんにく祭り
夏本番を前に牛角が開催する「元気祭り」。この祭りでの商品開発のテーマは“夏前に食欲をかき立てるメニュー”だ。にんにくたっぷりのガツン系と辛うまを堪能できる、背徳感とやみつき感を詰め込んだ7品が誕生した。
まずはにんにくたっぷりの3品。「スタミナWガーリックカルビ」(638円)は、カルビの上に刻みとおろしの2種のにんにくをトッピング。焼く前からパンチのあるにんにくの匂いに食欲がそそられる。にんにくの量は、通常とマシマシの2パターンがあるので、より背徳感を味わいたい人はにんにくマシマシバージョンにトライしてみよう。
一目瞭然のにんにくの量に驚くのが「禁断のガリバタアヒージョ」(638円)。ベーコンやしめじの合間を縫うように、その量なんと5片分のスライスされたにんにくがたっぷり入っている。ソースには溶かしたバターにおろしにんにくがふんだんに入っていて、にんにく×バターの禁断の味を思う存分堪能できる。
今回のにんにくメニューで一番にんにく感を楽しめるのが、「超ガリバタカルビ」(638円)。人気のガリバタトッピングのスペシャル仕様で、にんにくは通常の4倍！カルビにおろしにんにくをたっぷりまとわせて焼き、ガリバタ刻みにんにくを豪快に巻いて食べれば、にんにくまみれの極み！心ゆくまでこの背徳感を味わおう。
■唐辛子も黒七味も青唐も！辛さUPの辛うま祭り
辛いもの好きも納得のメニューは4品。
まずは辛さレベル初級の「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」(858円)。これは定番メニューの「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に青唐おろしがトッピングされているもので、スープに青唐おろしを溶かしながら食べる。さわやかな辛さでシメにもおすすめ。
「黒シビ豚ホルモン」(638円)は、コクのある醤油と黒煎り七味で豚ホルモンを味付けしていて、あと引く“シビ辛”がクセになる一品。物足りない人は“大辛”に辛さアップも可能だ。
「赤辛カルビ」(638円)は唐辛子の辛さをダイレクトに感じる、辛うま系カルビ。カルビの上にたっぷりと一味唐辛子がかけられた真っ赤なビジュアルはインパクト大だが、辛さは見た目ほど強くない。こちらも“大辛”に辛さレベルをUPできるので、辛いもの好きはぜひトライを。両方オーダーして食べ比べするのもおすすめだ。
見た目はやや地味ながら、実は今回のメニューで一番辛いのが「ビリねぎ青唐無双」(418円)。鶏皮、ねぎ、青唐を組み合わせたおつまみ系で、食べ進めるうちに青唐の刺激が追いかけてくる。一見箸休めのようなメニューだが、しっかり辛くクセになる味わいだ。
■お財布にありがたいキャンペーンで気持ちも元気に
今回の「牛角元気祭り」では、割引キャンペーンも同時に行われる。牛角公式ホームページの“クーポン画面”を提示するだけで誰でも利用できる。
割引になるのは全14品。にんにく系メニューは「スタミナWガーリックカルビ」(638円→319円)、「禁断のガリバタアヒージョ」(638円→418円)、「超ガリバタカルビ」(638円→429円)に。
辛うま系メニューは「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」(858円→528円)、「黒シビ豚ホルモン」(638円→319円)、 「赤辛カルビ」(638円→319円)、「ビリねぎ青唐無双」(418円→275円)になる。
さらに現在開催中の「名探偵コナン」とのコラボ「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」のメニューである「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」(1958円)が1738円に。また、焼肉のおともにぴったりの「アサヒスーパードライ 中」(638円)が209円、「ハイボール」(605円)や「牛角無糖レモンサワー／牛角無糖グレフルサワー」(各528円)が各319円、「グラスワイン赤／白」(530円)が319円と、お得のオンパレード。
ちなみに「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」は、オリジナルピックとクリアファイル付き。ECサイト限定グッズを購入できるシリアルコードも付いてくるのでコナンファンは要チェックだ。
夏がそこまでやってきている今、にんにく×辛うまでスタミナ全開の「牛角元気祭り」で食欲を満たして元気をチャージしよう。
※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂では実施していません。
※食べ放題の「焼肉堪能コース」「牛角コース」「牛タンコース」「黒毛和牛コース」でもオーダー可能。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真】牛角に、にんにくマシマシなガツン系＆辛うまな刺激メニューが勢ぞろい！
■背徳感マシマシマシ！胃袋が震える！にんにく祭り
夏本番を前に牛角が開催する「元気祭り」。この祭りでの商品開発のテーマは“夏前に食欲をかき立てるメニュー”だ。にんにくたっぷりのガツン系と辛うまを堪能できる、背徳感とやみつき感を詰め込んだ7品が誕生した。
まずはにんにくたっぷりの3品。「スタミナWガーリックカルビ」(638円)は、カルビの上に刻みとおろしの2種のにんにくをトッピング。焼く前からパンチのあるにんにくの匂いに食欲がそそられる。にんにくの量は、通常とマシマシの2パターンがあるので、より背徳感を味わいたい人はにんにくマシマシバージョンにトライしてみよう。
一目瞭然のにんにくの量に驚くのが「禁断のガリバタアヒージョ」(638円)。ベーコンやしめじの合間を縫うように、その量なんと5片分のスライスされたにんにくがたっぷり入っている。ソースには溶かしたバターにおろしにんにくがふんだんに入っていて、にんにく×バターの禁断の味を思う存分堪能できる。
今回のにんにくメニューで一番にんにく感を楽しめるのが、「超ガリバタカルビ」(638円)。人気のガリバタトッピングのスペシャル仕様で、にんにくは通常の4倍！カルビにおろしにんにくをたっぷりまとわせて焼き、ガリバタ刻みにんにくを豪快に巻いて食べれば、にんにくまみれの極み！心ゆくまでこの背徳感を味わおう。
■唐辛子も黒七味も青唐も！辛さUPの辛うま祭り
辛いもの好きも納得のメニューは4品。
まずは辛さレベル初級の「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」(858円)。これは定番メニューの「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に青唐おろしがトッピングされているもので、スープに青唐おろしを溶かしながら食べる。さわやかな辛さでシメにもおすすめ。
「黒シビ豚ホルモン」(638円)は、コクのある醤油と黒煎り七味で豚ホルモンを味付けしていて、あと引く“シビ辛”がクセになる一品。物足りない人は“大辛”に辛さアップも可能だ。
「赤辛カルビ」(638円)は唐辛子の辛さをダイレクトに感じる、辛うま系カルビ。カルビの上にたっぷりと一味唐辛子がかけられた真っ赤なビジュアルはインパクト大だが、辛さは見た目ほど強くない。こちらも“大辛”に辛さレベルをUPできるので、辛いもの好きはぜひトライを。両方オーダーして食べ比べするのもおすすめだ。
見た目はやや地味ながら、実は今回のメニューで一番辛いのが「ビリねぎ青唐無双」(418円)。鶏皮、ねぎ、青唐を組み合わせたおつまみ系で、食べ進めるうちに青唐の刺激が追いかけてくる。一見箸休めのようなメニューだが、しっかり辛くクセになる味わいだ。
■お財布にありがたいキャンペーンで気持ちも元気に
今回の「牛角元気祭り」では、割引キャンペーンも同時に行われる。牛角公式ホームページの“クーポン画面”を提示するだけで誰でも利用できる。
割引になるのは全14品。にんにく系メニューは「スタミナWガーリックカルビ」(638円→319円)、「禁断のガリバタアヒージョ」(638円→418円)、「超ガリバタカルビ」(638円→429円)に。
辛うま系メニューは「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」(858円→528円)、「黒シビ豚ホルモン」(638円→319円)、 「赤辛カルビ」(638円→319円)、「ビリねぎ青唐無双」(418円→275円)になる。
さらに現在開催中の「名探偵コナン」とのコラボ「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」のメニューである「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」(1958円)が1738円に。また、焼肉のおともにぴったりの「アサヒスーパードライ 中」(638円)が209円、「ハイボール」(605円)や「牛角無糖レモンサワー／牛角無糖グレフルサワー」(各528円)が各319円、「グラスワイン赤／白」(530円)が319円と、お得のオンパレード。
ちなみに「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」は、オリジナルピックとクリアファイル付き。ECサイト限定グッズを購入できるシリアルコードも付いてくるのでコナンファンは要チェックだ。
夏がそこまでやってきている今、にんにく×辛うまでスタミナ全開の「牛角元気祭り」で食欲を満たして元気をチャージしよう。
※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂では実施していません。
※食べ放題の「焼肉堪能コース」「牛角コース」「牛タンコース」「黒毛和牛コース」でもオーダー可能。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。