ファミマの塩バターパンが進化！バターの香りとコクが溢れ出す“うまじゅわ”な3種
【モデルプレス＝2026/05/29】ファミリーマートでは、ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）の塩バターパンを新たな組み合わせで進化させた「塩バターハムチーズパン」、「塩バターチョコパン」、「塩バターメロンパン」を2026年6月2日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。
【写真】「うまじゅわ〜っ！塩バターパン」3種類
近年ベーカリー市場でも人気を誇る、素材の味が際立つ「塩バターパン」を様々な素材との組み合わせによりアレンジした新シリーズが登場。気温が上がり塩気のアクセントを求めるニーズも高まる季節に向け、定番の塩バターパンと、ハムチーズパンやチョコパン、メロンパンを組み合わせた3種類を開発した。いずれもまろやかな塩味が特徴の「ロレーヌ岩塩」をアクセントに使用。2種類の生地を組み合わせることで、一口食べた瞬間に発酵バター入り塩マーガリンがじゅわっと溢れ出す、至福の食感を実現している。
「塩バターハムチーズパン」は、フランスパン生地とデニッシュ生地にハムを巻き込み、発酵バター入り塩マーガリンとチーズクリームを合わせた惣菜パン。甘い系統からは「塩バターチョコパン」が登場。チョコ風味の生地にチョコクリームとチョコチップをサンドしており、塩気と甘さのコントラストが絶妙なバランスで口の中に広がる。そして「塩バターメロンパン」は、デニッシュ生地とビスケット生地を合わせ、発酵バター入り塩マーガリンを包んで焼き上げた一品。表面にはメロンパンでおなじみの格子模様をつけた。（modelpress編集部）
・塩バターハムチーズパン
価格：172円（税込185円）
・塩バターチョコパン
価格：167円（税込180円）
・塩バターメロンパン
価格：167円（税込180円）
発売日：すべて2026年6月2日（火）
発売地域：全国（沖縄県は仕様と価格が異なる）
※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示。
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない場合あり。
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【写真】「うまじゅわ〜っ！塩バターパン」3種類
◆ファミマ定番パンが進化「うまじゅわ〜っ！塩バターパン」シリーズ
近年ベーカリー市場でも人気を誇る、素材の味が際立つ「塩バターパン」を様々な素材との組み合わせによりアレンジした新シリーズが登場。気温が上がり塩気のアクセントを求めるニーズも高まる季節に向け、定番の塩バターパンと、ハムチーズパンやチョコパン、メロンパンを組み合わせた3種類を開発した。いずれもまろやかな塩味が特徴の「ロレーヌ岩塩」をアクセントに使用。2種類の生地を組み合わせることで、一口食べた瞬間に発酵バター入り塩マーガリンがじゅわっと溢れ出す、至福の食感を実現している。
◆ただの「塩バターパン」ではない全3種
「塩バターハムチーズパン」は、フランスパン生地とデニッシュ生地にハムを巻き込み、発酵バター入り塩マーガリンとチーズクリームを合わせた惣菜パン。甘い系統からは「塩バターチョコパン」が登場。チョコ風味の生地にチョコクリームとチョコチップをサンドしており、塩気と甘さのコントラストが絶妙なバランスで口の中に広がる。そして「塩バターメロンパン」は、デニッシュ生地とビスケット生地を合わせ、発酵バター入り塩マーガリンを包んで焼き上げた一品。表面にはメロンパンでおなじみの格子模様をつけた。（modelpress編集部）
・塩バターハムチーズパン
価格：172円（税込185円）
・塩バターチョコパン
価格：167円（税込180円）
・塩バターメロンパン
価格：167円（税込180円）
発売日：すべて2026年6月2日（火）
発売地域：全国（沖縄県は仕様と価格が異なる）
※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示。
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない場合あり。
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