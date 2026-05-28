ラミレスの妻、ダウン症公表10歳長男の証明写真比較ショット公開
元横浜DeNAベイスターズ監督のアレックス・ラミレスの妻・美保さんが26日、オフィシャルブログを更新。10歳の長男・剣持（けんじ）くんの“愛の手帳”更新を報告し、成長ぶりにしみじみと思いをつづった。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している長男、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
この日、美保さんは「子供の成長」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「長男ケンジの 愛の手帳、更新」と報告。「３年でこんなに成長」とつづり、過去と現在の証明写真を並べた“愛の手帳”の写真を公開。
幼さの残る表情の３年前の写真と凛々しさが増した現在の写真が並べられており、その変化が一目で分かる内容。美保さんは「児童から少年へ。感慨深いわ〜！」と息子の成長への思いをつづった。
この投稿にファンからは「すっかりお兄さん」「めっちゃお兄ちゃんになったー」「カッコイイ」などの声が寄せられている。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している長男、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
幼さの残る表情の３年前の写真と凛々しさが増した現在の写真が並べられており、その変化が一目で分かる内容。美保さんは「児童から少年へ。感慨深いわ〜！」と息子の成長への思いをつづった。
この投稿にファンからは「すっかりお兄さん」「めっちゃお兄ちゃんになったー」「カッコイイ」などの声が寄せられている。