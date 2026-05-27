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せーけんわーるど氏が自身のYouTubeチャンネルで「【必見】ウーバー配達員が本気で困る「注文者トラブル」18選。《実体験＆配達員の声》」を公開した。配達歴6年目の現役Uber Eats配達員である同氏が、実体験や他の配達員から寄せられた声を基に、現場で直面する理不尽な注文者の要求やシステムの盲点について語っている。



動画では、配達員が現場で遭遇する「表札がない家」や「電話に出ない注文者」といったトラブルを列挙。「手がかりないと無理ゲー」と苦悩を明かし、情報不足が配達に大きな支障をきたす現状を指摘した。また、地図上の位置がずれる「ピンズレ問題」については、指定場所に到着してもアプリ上で到着扱いにならず、サポートへの連絡が必要になると説明。結果として次の注文者も待たせてしまうという負の連鎖を解説している。



さらに深刻なケースとして、「タバコ買ってきて」といった別商品の購入要求を取り上げた。せーけんわーるど氏は「規約上お使いは対応できない」と明言し、断ると不機嫌になる注文者との間でトラブルになりやすい実態を説明。また、「到着したら電話して」という要望に対しても、通話料は配達員の自腹であることや、運転中の電話対応の手間を挙げ、「自腹切って電話対応は…」と本音を漏らした。



加えて、備考欄で「遅れたら通報します」と怒りを露わにする注文者に対し、配達員が意図的に遅らせているわけではなく、複数配達などのシステム上の都合によるものだと弁明。「僕らも遅く配達したいわけじゃない」と理解を求めている。商品のピクルス抜きといったカスタマイズ要望に関しても、配達員は中身を開けて確認できないため、店へ直接連絡するよう注意を促した。



動画の終盤、せーけんわーるど氏は、スムーズに商品を届けたいという思いは配達員も注文者と同じであると強調。住所の正確な入力や、表札がない場合の目印の記載など、少しの気遣いが配達環境の大幅な改善につながると語り、「ご協力お願いします」と視聴者へ呼びかけて動画を締めくくった。