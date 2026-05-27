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この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が、「テキパキとケーキを作り続ける忙しママのワンオペケーキ屋さん！こどもの国のケーキ店の朝に密着」と題した動画を公開しました。店舗の開店前に、店主が一人で次々と美しいケーキや焼き菓子を作り上げていく様子に密着しています。



動画では、早朝から手際よく作業を進める店主の姿が収められています。スポンジケーキのカットから始まり、クリームの立て作業、タルト生地の空焼き、パンの仕込みなど、複数の工程が同時進行で進められていきます。時には、小さな娘さんがエプロン姿で作業をお手伝いする微笑ましいシーンも映し出されました。



旬のフルーツをふんだんに使ったケーキが次々と完成していく様子は圧巻です。大粒のピオーネをスポンジの間に惜しげもなく挟み込んだ「ピオーネショート」や、芸術的にスライスされたいちじくを飾った「いちじくのタルト」など、秋の味覚を楽しめるスイーツが丁寧に仕上げられていきます。「生の栗から手作りのクリーム」をたっぷり絞ったという「和栗のモンブラン」や、サクサクのパイ生地とカスタードクリームを合わせた「ミルフィーユ」など、どれもショーケースに並ぶのが待ち遠しくなる仕上がりです。



一人で何種類ものお菓子をテキパキと仕上げていく職人技は、見ているだけでも心地よい時間を与えてくれます。休日のティータイムに、丁寧に作られたケーキを味わってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

動画内で紹介されている「和栗のモンブラン」の工程は以下の通りです。



［材料］

・栗

・砂糖

・バター

・粉糖

・生クリーム

・土台用のメレンゲ（またはスポンジ）

・栗の渋皮煮



［作り方］

1. 栗を茹でて中身を取り出し、砂糖を加えて煮た後、ミンサーにかけて細かくする。

2. ボウルにバターと粉糖を入れてミキサーで混ぜ、1の栗を加えてさらに混ぜ合わせる。

3. 途中で生クリームを少しずつ加えながら混ぜ、マロンクリームを仕上げる。

4. なめらかにするため、3のマロンクリームを裏ごしする。

5. 土台となるメレンゲ（またはスポンジ）の上に、生クリームを丸く絞る。

6. 5の上に、絞り袋に入れた4のマロンクリームをドーム状にたっぷりと絞り出す。

7. 全体に粉糖をふりかけ、トップに栗の渋皮煮をトッピングして完成。