【プロの段取り】ワンオペで次々完成！忙しいママパティシエの無駄のないケーキ作り
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が、「テキパキとケーキを作り続ける忙しママのワンオペケーキ屋さん！こどもの国のケーキ店の朝に密着」と題した動画を公開しました。店舗の開店前に、店主が一人で次々と美しいケーキや焼き菓子を作り上げていく様子に密着しています。
動画では、早朝から手際よく作業を進める店主の姿が収められています。スポンジケーキのカットから始まり、クリームの立て作業、タルト生地の空焼き、パンの仕込みなど、複数の工程が同時進行で進められていきます。時には、小さな娘さんがエプロン姿で作業をお手伝いする微笑ましいシーンも映し出されました。
旬のフルーツをふんだんに使ったケーキが次々と完成していく様子は圧巻です。大粒のピオーネをスポンジの間に惜しげもなく挟み込んだ「ピオーネショート」や、芸術的にスライスされたいちじくを飾った「いちじくのタルト」など、秋の味覚を楽しめるスイーツが丁寧に仕上げられていきます。「生の栗から手作りのクリーム」をたっぷり絞ったという「和栗のモンブラン」や、サクサクのパイ生地とカスタードクリームを合わせた「ミルフィーユ」など、どれもショーケースに並ぶのが待ち遠しくなる仕上がりです。
一人で何種類ものお菓子をテキパキと仕上げていく職人技は、見ているだけでも心地よい時間を与えてくれます。休日のティータイムに、丁寧に作られたケーキを味わってみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
動画内で紹介されている「和栗のモンブラン」の工程は以下の通りです。
［材料］
・栗
・砂糖
・バター
・粉糖
・生クリーム
・土台用のメレンゲ（またはスポンジ）
・栗の渋皮煮
［作り方］
1. 栗を茹でて中身を取り出し、砂糖を加えて煮た後、ミンサーにかけて細かくする。
2. ボウルにバターと粉糖を入れてミキサーで混ぜ、1の栗を加えてさらに混ぜ合わせる。
3. 途中で生クリームを少しずつ加えながら混ぜ、マロンクリームを仕上げる。
4. なめらかにするため、3のマロンクリームを裏ごしする。
5. 土台となるメレンゲ（またはスポンジ）の上に、生クリームを丸く絞る。
6. 5の上に、絞り袋に入れた4のマロンクリームをドーム状にたっぷりと絞り出す。
7. 全体に粉糖をふりかけ、トップに栗の渋皮煮をトッピングして完成。
動画では、早朝から手際よく作業を進める店主の姿が収められています。スポンジケーキのカットから始まり、クリームの立て作業、タルト生地の空焼き、パンの仕込みなど、複数の工程が同時進行で進められていきます。時には、小さな娘さんがエプロン姿で作業をお手伝いする微笑ましいシーンも映し出されました。
旬のフルーツをふんだんに使ったケーキが次々と完成していく様子は圧巻です。大粒のピオーネをスポンジの間に惜しげもなく挟み込んだ「ピオーネショート」や、芸術的にスライスされたいちじくを飾った「いちじくのタルト」など、秋の味覚を楽しめるスイーツが丁寧に仕上げられていきます。「生の栗から手作りのクリーム」をたっぷり絞ったという「和栗のモンブラン」や、サクサクのパイ生地とカスタードクリームを合わせた「ミルフィーユ」など、どれもショーケースに並ぶのが待ち遠しくなる仕上がりです。
一人で何種類ものお菓子をテキパキと仕上げていく職人技は、見ているだけでも心地よい時間を与えてくれます。休日のティータイムに、丁寧に作られたケーキを味わってみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
動画内で紹介されている「和栗のモンブラン」の工程は以下の通りです。
［材料］
・栗
・砂糖
・バター
・粉糖
・生クリーム
・土台用のメレンゲ（またはスポンジ）
・栗の渋皮煮
［作り方］
1. 栗を茹でて中身を取り出し、砂糖を加えて煮た後、ミンサーにかけて細かくする。
2. ボウルにバターと粉糖を入れてミキサーで混ぜ、1の栗を加えてさらに混ぜ合わせる。
3. 途中で生クリームを少しずつ加えながら混ぜ、マロンクリームを仕上げる。
4. なめらかにするため、3のマロンクリームを裏ごしする。
5. 土台となるメレンゲ（またはスポンジ）の上に、生クリームを丸く絞る。
6. 5の上に、絞り袋に入れた4のマロンクリームをドーム状にたっぷりと絞り出す。
7. 全体に粉糖をふりかけ、トップに栗の渋皮煮をトッピングして完成。
YouTubeの動画内容
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