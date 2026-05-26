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YouTubeチャンネル「Kazi Movie」が、「乗り出し価格は約250万円！小さなボートで大きな満足｜シーストーム14」を公開した。動画では、Kazi Movieナビゲーターの安藤 健氏とミズノマリンの明田高佳氏が、ノルウェー発のボート「シーストーム14」を紹介。高密度ポリエチレンを採用したタフな船体と、圧倒的なコストパフォーマンスの魅力を解説している。

明田氏はシーストーム14の最大の特徴として、船体素材に「高密度ポリエチレン（HDPE）」を採用している点を挙げる。FRPとは異なり「非常に丈夫で、ぶつかっても割れない」と語り、過去に斧で叩いた際も筋がつく程度だったという驚きのエピソードを明かした。燃料タンクなどにも使われる素材であり、砂浜へのビーチングも傷を気にせず行える扱いやすさを強調している。

14フィートというサイズながら、船内は日本の法律上の定員である3名が乗ってもゆとりがあり、片側に体重を寄せて乗っても「全然傾かない」ほどの安定性を誇る。取材艇にはスズキの40馬力船外機が搭載され、最高約25ノットの爽快な走りを見せた。

各種クッションやステアリング機構などが標準装備されながら、エンジンとのセット価格が259万6000円に収まる点に対し、安藤氏は「今はボートの値段がものすごく上がっちゃっているんで、めちゃくちゃ魅力的ですね」と感嘆の声を上げた。

さらに運用面のメリットとして、船体重量が軽く、ボートトレーラー込みでも重量が550kgにならないため、牽引免許が不要な点が紹介された。素材そのものに色が着いているため紫外線による白化が少なく、ロッドホルダーなどの艤装もタッピングビスで簡単に行えるという。

高額化が進むマリン市場において、タフな素材と手軽な運用性を両立させた「シーストーム14」は、海遊びのハードルを大きく下げる存在だ。釣りやレジャーなど多様なニーズに応える一艇として、マイボート選びの新たなスタンダードになるだろう。

●Kazi Movie
https://www.youtube.com/@KaziMovie
●舵オンライン
https://www.kazi-online.com/
●ミズノマリン
https://www.mizuno-marine.co.jp/

YouTubeの動画内容

02:46

シーストーム14の登場と基本スペック
03:07

斧で叩いても割れない？高密度ポリエチレン素材の秘密
05:12

14フィートでも広々！安定感抜群のシートレイアウト
07:16

最大40馬力エンジン搭載！充実の標準装備と走行性能
08:34

驚きの価格発表！牽引免許不要で広がるボートライフ

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