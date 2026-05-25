ファミマがチョコミントフェアを今年も開催！アイス、タルト、チルド飲料などチョコミント商品全8種が順次登場
2026年9月に創立45周年を迎える株式会社ファミリーマートが、今年もチョコミント商品を発売！チョコミントを使用した爽快感たっぷりのアイス、菓子、チルド飲料などの商品が、2026年5月19日から順次、全国のファミリーマート約1万6400店にて展開される。
【写真】初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なくさわやかな香りのミントアイスがたまらない！「ワッフルコーンチョコミント」
※商品によって発売日・発売地域が異なる。
■今年で3回目の“チョコミントフェア”開催！全8種類が登場
チョコミントフェアは2024年に初開催され、今回で3年目を迎える。今年も、アイス、菓子、スイーツ、チルド飲料といったさまざまなカテゴリーから、選び抜かれたチョコミント商品を発売。定番商品として好評のアイス「ぎっしり満足！チョコミント」に加え、サクサク食感の薄焼きクレープと爽快感のあるミントチョコレートの両方が楽しめる「アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント」などの話題の商品が初登場するほか、人気シリーズのワッフルコーンアイスや、チョコとミントが溶け合うタルト、リフレッシュに最適なチルド飲料など、昨年好評だった人気メニューも再登場。
圧倒的な爽快感を求めるコアなファンはもちろん、仕事や勉強の合間にリフレッシュしたい人まで、今の気分にぴったりのチョコミントが必ず見つかるはず。
■ファミマのチョコミント商品全8種詳細
■アイス
商品名：ワッフルコーンチョコミント
価格：368円
発売日：2026年5月19日
発売地域：全国
内容：初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なくさわやかな香りのミントアイス。チョコチップを混ぜ込みチョコソースをかけることで、しっかりとチョコ感を感じられる。コーンには、チョコミントアイスと相性のいいココアシュガーコーンを使用。
商品名：ぎっしり満足！チョコミント
価格：270円
発売日：発売中
発売地域：全国
内容：パリパリチョコがたっぷり入った、食べ応え満点の王道チョコミントアイス。
■菓子
商品名：爽快ミント香るチョコミントクランチ
価格：208円
発売日：2026年5月19日
発売地域：全国
内容：ココアビスケットやワッフルコーンなど、4種類のクランチ素材を、ミントパウダーを使用した爽快感あふれるミントフレーバーチョコと組み合わせた、ザクザク食感がきわだつチョコクランチ。
※数量限定
商品名：アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント
価格：248円
発売日：2026年5月19日
発売地域：全国
内容：アルファベットチョコレートから爽快感のあるチョコミントが登場！サクッと香ばしい薄焼きクレープ入りで、爽快感がひと口で広がるミントチョコレート。
※数量限定
■チルド飲料
商品名：チョコミントドリンク
価格：268円
発売日：2026年5月19日
発売地域：全国
内容：チョコレートの甘さとミントの風味が絶妙にマッチしたチョコミントドリンク。飲み応え満足な270グラム。
※数量限定
■焼き菓子
商品名：チョコミントタルト
価格：190円
発売日：2026年5月26日(火)
発売地域：全国
内容：タルト生地にミントパウダー入りのチョコミント生地とチョコチップを加え、キューブチョコをトッピングして焼き上げた、チョコの甘さとさわやかなミントの味わいが楽しめるタルト。
※数量限定
商品名：チョコミントパウンドケーキ
価格：190円
発売日：2026年5月26日(火)
発売地域：全国
内容：ミントパウダーとチョコチップを加えて焼き上げた、さわやかなミントの味わいとチョコの甘さが楽しめる、ふんわりとした食感のパウンドケーキ。
※数量限定
商品名：チョコミントスティックケーキ
価格：165円
発売日：2026年5月26日(火)
発売地域：全国※北海道、沖縄県、TOMONYを除く
内容：チョコ生地にミントクリームをサンドし、線状にチョコをかけたひと品。
※数量限定
※画像はイメージ
※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示
※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合あり
※店舗によって取り扱いのない場合あり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なくさわやかな香りのミントアイスがたまらない！「ワッフルコーンチョコミント」
※商品によって発売日・発売地域が異なる。
チョコミントフェアは2024年に初開催され、今回で3年目を迎える。今年も、アイス、菓子、スイーツ、チルド飲料といったさまざまなカテゴリーから、選び抜かれたチョコミント商品を発売。定番商品として好評のアイス「ぎっしり満足！チョコミント」に加え、サクサク食感の薄焼きクレープと爽快感のあるミントチョコレートの両方が楽しめる「アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント」などの話題の商品が初登場するほか、人気シリーズのワッフルコーンアイスや、チョコとミントが溶け合うタルト、リフレッシュに最適なチルド飲料など、昨年好評だった人気メニューも再登場。
圧倒的な爽快感を求めるコアなファンはもちろん、仕事や勉強の合間にリフレッシュしたい人まで、今の気分にぴったりのチョコミントが必ず見つかるはず。
■ファミマのチョコミント商品全8種詳細
■アイス
商品名：ワッフルコーンチョコミント
価格：368円
発売日：2026年5月19日
発売地域：全国
内容：初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なくさわやかな香りのミントアイス。チョコチップを混ぜ込みチョコソースをかけることで、しっかりとチョコ感を感じられる。コーンには、チョコミントアイスと相性のいいココアシュガーコーンを使用。
商品名：ぎっしり満足！チョコミント
価格：270円
発売日：発売中
発売地域：全国
内容：パリパリチョコがたっぷり入った、食べ応え満点の王道チョコミントアイス。
■菓子
商品名：爽快ミント香るチョコミントクランチ
価格：208円
発売日：2026年5月19日
発売地域：全国
内容：ココアビスケットやワッフルコーンなど、4種類のクランチ素材を、ミントパウダーを使用した爽快感あふれるミントフレーバーチョコと組み合わせた、ザクザク食感がきわだつチョコクランチ。
※数量限定
商品名：アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント
価格：248円
発売日：2026年5月19日
発売地域：全国
内容：アルファベットチョコレートから爽快感のあるチョコミントが登場！サクッと香ばしい薄焼きクレープ入りで、爽快感がひと口で広がるミントチョコレート。
※数量限定
■チルド飲料
商品名：チョコミントドリンク
価格：268円
発売日：2026年5月19日
発売地域：全国
内容：チョコレートの甘さとミントの風味が絶妙にマッチしたチョコミントドリンク。飲み応え満足な270グラム。
※数量限定
■焼き菓子
商品名：チョコミントタルト
価格：190円
発売日：2026年5月26日(火)
発売地域：全国
内容：タルト生地にミントパウダー入りのチョコミント生地とチョコチップを加え、キューブチョコをトッピングして焼き上げた、チョコの甘さとさわやかなミントの味わいが楽しめるタルト。
※数量限定
商品名：チョコミントパウンドケーキ
価格：190円
発売日：2026年5月26日(火)
発売地域：全国
内容：ミントパウダーとチョコチップを加えて焼き上げた、さわやかなミントの味わいとチョコの甘さが楽しめる、ふんわりとした食感のパウンドケーキ。
※数量限定
商品名：チョコミントスティックケーキ
価格：165円
発売日：2026年5月26日(火)
発売地域：全国※北海道、沖縄県、TOMONYを除く
内容：チョコ生地にミントクリームをサンドし、線状にチョコをかけたひと品。
※数量限定
※画像はイメージ
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