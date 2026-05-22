アニエスベー、「agnès b. on aime le graff!! _50年、ストリートとともに」を渋谷PARCOで開催。ストリートアートと歩んだ半世紀を辿る
近年、ラグジュアリーファッションとストリートカルチャーの関係性は、より複雑で豊かなものになっています。しかし、その関係が“トレンド”として語られる遥か以前から、ストリートの表現者たちへ静かに眼差しを向け続けてきた存在がいました。
agnès b. は、渋谷PARCO 4階のPARCO MUSEUM TOKYOにて、展覧会「agnès b. on aime le graff!! _50年、ストリートとともに」を5月22日から開催します。本展は、フランス・ルーベのラ・ピシーヌ美術館で開催された展覧会を起点に、渋谷および台南への巡回にあわせて再構成されたものです。
photo by ©FASHION HEADLINE
“ストリート”を見つめ続けてきたアニエスベー
1976年、パリ1号店のオープン当初から、アニエスベーは常に“街”を見つめてきました。創設者 Agnès Troublé は、自身を「デザイナー」ではなく「スタイリスト」と呼び、流行に左右されないタイムレスな服づくりを続けてきた人物です。
photo by ©FASHION HEADLINE
また、1984年にはいち早くアーティストへ展示空間を提供するなど、ファッションブランドという枠組みを超えて、アートや音楽、映画、ストリートカルチャーと深く関わってきました。今回の展覧会は、これまで十分に共有されてこなかった、彼女のストリートアートへの深い敬意と先駆的な視点に光を当てる内容となっています。
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グラフィティの歴史を辿るアーカイブ
会場では、アニエスベーが長年にわたり築き上げてきた膨大なコレクションから、20名以上のアーティストによる作品群を展示。FUTURA 2000、クレイグ・“KR”・コステロ、Hiraku Suzuki、Dennis Hopper らによる作品を通して、グラフィティカルチャーの歴史と変遷を辿ります。単なる“ストリートアート展”ではなく、ファッションとアートがどのように交差し、共鳴してきたかを見せる構成も印象的です。
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また、各時代のアーティストと共に制作された「アーティストTシャツ」のアーカイブや未公開資料も展示され、ブランドとアーティストの関係性そのものが、ひとつの文化史として浮かび上がります。
photo by ©FASHION HEADLINE
KRINKとのコラボレーション
会場では、ニューヨークのグラフィティシーンを代表するアーティストであり、アートサプライブランド「KRINK」の創業者としても知られるクレイグ・“KR”・コステロとの特別コラボレーションTシャツも販売されます。
photo by ©FASHION HEADLINE
今回のTシャツは、agnès b.、KR、PARCO、そして台南市美術館による共同制作。展覧会の巡回性や都市間のカルチャー交流を象徴する存在にもなっています。
コラボレーションTシャツ \8,800（税込）
サイズ：M / L / XL / XXL（ユニセックス）
photo by ©FASHION HEADLINE
ファッションブランドによる“アーティストコラボ”は今や珍しくありません。しかしアニエスベーの場合、それはマーケティングではなく、長年にわたり積み重ねられてきた文化的対話の延長線上にあります。
“ファッションブランド”を超えて
現在、多くのラグジュアリーブランドがアートやストリートカルチャーへ接近しています。その中で、アニエスベーが特別な存在感を持ち続ける理由は、“後から接近した”のではなく、最初からそのカルチャーの近くに立っていたことにあるのかもしれません。本展は、グラフィティやストリートアートを紹介するだけでなく、半世紀にわたる“街との関係性”を振り返る展覧会でもあります。ファッション、アート、都市文化。その境界線が曖昧になり続ける今だからこそ、あらためてアニエスベーの視点が持つ意味が浮かび上がってきます。
【INFORMATION】
agnès b. on aime le graff!! _50年、ストリートとともに
会期：2026年5月22日（金）〜6月8日（月）
会場：PARCO MUSEUM TOKYO
（東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 4F）
営業時間：11:00-21:00
※最終日は18:00閉場
※入場は閉場30分前まで
入場料：500円（税込）
※未就学児無料
主催：アニエスベージャパン、パルコ
agnès b. は、渋谷PARCO 4階のPARCO MUSEUM TOKYOにて、展覧会「agnès b. on aime le graff!! _50年、ストリートとともに」を5月22日から開催します。本展は、フランス・ルーベのラ・ピシーヌ美術館で開催された展覧会を起点に、渋谷および台南への巡回にあわせて再構成されたものです。
“ストリート”を見つめ続けてきたアニエスベー
1976年、パリ1号店のオープン当初から、アニエスベーは常に“街”を見つめてきました。創設者 Agnès Troublé は、自身を「デザイナー」ではなく「スタイリスト」と呼び、流行に左右されないタイムレスな服づくりを続けてきた人物です。
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また、1984年にはいち早くアーティストへ展示空間を提供するなど、ファッションブランドという枠組みを超えて、アートや音楽、映画、ストリートカルチャーと深く関わってきました。今回の展覧会は、これまで十分に共有されてこなかった、彼女のストリートアートへの深い敬意と先駆的な視点に光を当てる内容となっています。
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グラフィティの歴史を辿るアーカイブ
会場では、アニエスベーが長年にわたり築き上げてきた膨大なコレクションから、20名以上のアーティストによる作品群を展示。FUTURA 2000、クレイグ・“KR”・コステロ、Hiraku Suzuki、Dennis Hopper らによる作品を通して、グラフィティカルチャーの歴史と変遷を辿ります。単なる“ストリートアート展”ではなく、ファッションとアートがどのように交差し、共鳴してきたかを見せる構成も印象的です。
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また、各時代のアーティストと共に制作された「アーティストTシャツ」のアーカイブや未公開資料も展示され、ブランドとアーティストの関係性そのものが、ひとつの文化史として浮かび上がります。
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KRINKとのコラボレーション
会場では、ニューヨークのグラフィティシーンを代表するアーティストであり、アートサプライブランド「KRINK」の創業者としても知られるクレイグ・“KR”・コステロとの特別コラボレーションTシャツも販売されます。
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今回のTシャツは、agnès b.、KR、PARCO、そして台南市美術館による共同制作。展覧会の巡回性や都市間のカルチャー交流を象徴する存在にもなっています。
コラボレーションTシャツ \8,800（税込）
サイズ：M / L / XL / XXL（ユニセックス）
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ファッションブランドによる“アーティストコラボ”は今や珍しくありません。しかしアニエスベーの場合、それはマーケティングではなく、長年にわたり積み重ねられてきた文化的対話の延長線上にあります。
“ファッションブランド”を超えて
現在、多くのラグジュアリーブランドがアートやストリートカルチャーへ接近しています。その中で、アニエスベーが特別な存在感を持ち続ける理由は、“後から接近した”のではなく、最初からそのカルチャーの近くに立っていたことにあるのかもしれません。本展は、グラフィティやストリートアートを紹介するだけでなく、半世紀にわたる“街との関係性”を振り返る展覧会でもあります。ファッション、アート、都市文化。その境界線が曖昧になり続ける今だからこそ、あらためてアニエスベーの視点が持つ意味が浮かび上がってきます。
【INFORMATION】
agnès b. on aime le graff!! _50年、ストリートとともに
会期：2026年5月22日（金）〜6月8日（月）
会場：PARCO MUSEUM TOKYO
（東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 4F）
営業時間：11:00-21:00
※最終日は18:00閉場
※入場は閉場30分前まで
入場料：500円（税込）
※未就学児無料
主催：アニエスベージャパン、パルコ