マギー（C）モデルプレス

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モデルプレス＝2026/04/20】モデルマギーが4月19日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの春のコーディネートを公開した。

【写真】年商億超え社長兼モデル「真っ直ぐで綺麗」美脚スラリのミニスカ姿

マギー、ミニスカ春コーデ公開


マギーは「春コーデ」とコメント。透け感のある白いシャツにショート丈の黒のレザージャケットを羽織り、黒のバルーンミニスカートをはいたモノトーンのコーディネートを披露し、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。

マギーの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「かっこ可愛い」「お顔が小さすぎる」「センスの塊」「体の半分が脚」「真っ直ぐで綺麗」「脚長くて綺麗」「オーラ全開」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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