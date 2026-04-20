マギー、圧巻美脚際立つミニスカモノトーンコーデ公開「体の半分が脚」「オーラ全開」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】モデルのマギーが4月19日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの春のコーディネートを公開した。
【写真】年商億超え社長兼モデル「真っ直ぐで綺麗」美脚スラリのミニスカ姿
マギーは「春コーデ」とコメント。透け感のある白いシャツにショート丈の黒のレザージャケットを羽織り、黒のバルーンミニスカートをはいたモノトーンのコーディネートを披露し、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「かっこ可愛い」「お顔が小さすぎる」「センスの塊」「体の半分が脚」「真っ直ぐで綺麗」「脚長くて綺麗」「オーラ全開」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】年商億超え社長兼モデル「真っ直ぐで綺麗」美脚スラリのミニスカ姿
◆マギー、ミニスカ春コーデ公開
マギーは「春コーデ」とコメント。透け感のある白いシャツにショート丈の黒のレザージャケットを羽織り、黒のバルーンミニスカートをはいたモノトーンのコーディネートを披露し、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
◆マギーの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かっこ可愛い」「お顔が小さすぎる」「センスの塊」「体の半分が脚」「真っ直ぐで綺麗」「脚長くて綺麗」「オーラ全開」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】