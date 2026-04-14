銀座コージーコーナーに「ポケモン」デザインの新作ケーキ＆焼菓子ギフトが登場中。ギフトにもぴったりの可愛さ

銀座コージーコーナーは、2026年4月10日から「ポケモン」デザインのスイーツ各種を販売中です。

プチケーキを買うとリーフレットがもらえる

こどもの日やゴールデンウィークに、家族や親族、友人などと会う機会が増えるこの時期に合わせ、ポケモンたちをデザインしたスイーツが登場しました。

ポケモンたちをタルトやロールケーキなどで表現した9種類のプチケーキ「ポケモンコレクション」、ピカチュウイメージのおひとり様サイズのプチケーキ「＜ピカチュウ＞プリン風味ケーキ」のほか、「＜ポケモン＞パーティーBOX」など焼菓子ギフト3品は、手土産やプレゼントにもぴったりです。

ポケモンコレクション（9個入）

ポケモンたちを9種類のプチケーキで表現しています。

ピカチュウは「10まんボルト」のようにパチパチと弾けるキャンディー入りバナナケーキ、イーブイはキャラメルチョコのホイップクリームで毛並みを表現したタルトに。ゲンガーはあやしいオーラを、ももとブドウ風味のゼリーで表現しています。

＜詰め合わせ内容＞

（1）コダック：レモンティーホイップクリームのケーキ

（2）プリン：苺ジャム入り苺プリン風味ホイップクリームのタルト

（3）イーブイ：チョコとキャラメルホイップクリームのタルト

（4）メタモン：ブルーベリージャム入りブルーベリークリームのタルト

（5）ピカチュウ：パチパチキャンディー入りバナナホイップクリームのケーキ

（6）ポッチャマ：ソーダ風味ムースケーキ

（7）フシギダネ：マスカットゼリー入りヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

（8）ゲンガー：ももとブドウ風味のゼリー

（9）リザードン：マンゴーホイップクリームのケーキ

「ポケモンコレクション（9個入）」を購入すると、ケーキの味や見た目のポイントを紹介したリーフレット、折って切って作れる「ポケモンケーキずかん」がもらえます。

販売期間は4月10日から5月7日ごろまで。価格は3564円です。

「＜ポケピース＞コレクション（9個入）」は、ネット予約の対象です。予約受付期間は5月2日までで、引き渡し可能期間は5月7日まで。

店頭での予約は受け付け中（終了日は店舗ごとに異なります）。

＜ピカチュウ＞プリン風味ケーキ

ピカチュウをイメージしたおひとり様サイズのケーキ。ふわふわのスポンジで生クリームが入ったホイップクリーム、カラメルソースを挟み、プリン風味のクリームでピカチュウの顔を表現しています。

販売期間は4月10日から5月7日ごろまで。価格は777円。

＜ポケモン＞イーブイフレンズBOX（8個入）

マドレーヌとイーブイをプリントしたクッキーのアソート。イーブイとその進化形のポケモンたち「イーブイフレンズ」をあしらったBOXに入っています。BOX正面のモンスターボール部分を開くと、イーブイフレンズのデザインが現れます（全3種のうちいずれか1種）。どのポケモンが現れるかはお楽しみです。

販売期間は4月10日から5月中旬ごろまでで、価格は864円です。

＜ポケモン＞パーティーBOX（12個入）

ポケモンたちを描いたBOXに、マドレーヌとプリントクッキー、モンスターボールをイメージしたフィナンシェを詰め合わせています。フタの歯車を回すと現れるポケモンが、BOXの絵の中に隠れているという、1人でもみんなでも楽しく遊べる仕様になっています。

原材料の一部にはちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には食べさせないようにしてください。

販売期間は4月10日から5月中旬ごろ。価格は1512円。

＜ポケモン＞ピカチュウ缶（10個入）

いろんな表情のピカチュウをデザインした缶に、マドレーヌやプリントクッキー、モンスターボールをかたどったフィナンシェが入っています。

原材料の一部にはちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には食べさせないでください。

4月10日から5月中旬ごろまで販売しています。価格は1890円です。

店舗によって発売日が異なる場合や、取り扱いがない場合があります。

北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。また、福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません。

東京バーゲンマニア編集部