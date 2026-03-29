かつみさゆりが結婚30周年 当時の結婚式ショットにも反響「美男美女すぎ」
夫婦お笑いコンビ・かつみさゆりのさゆりが29日までにInstagramを更新し、結婚30周年を報告。結婚式の写真を披露すると、ファンから「美男美女すぎ」「これからも仲良くね」といった声が寄せられた。
【写真】黒紋付のかつみがイケメンすぎるレアな結婚式ショット（ほか10枚）
さゆりが「今日結婚30周年真珠婚迎える事ができましたぁ〜」と投稿したのはかつみとの結婚式の模様をおさめた複数の記念ショット。写真には、着物姿のさゆりと羽織袴を着たかつみが並ぶ2ショットや賑やかな結婚式の様子が写っている。
投稿の中でさゆりは30年前を振り返り「30年前の今日 借金がいっぱいで結婚式なんて出来ると思ってなかった私達に 吉本と日航ホテルがコラボして 『結婚でんねん』というの始めるからモデルケースで式するか？って言って頂いて 夢にも思ってなかった結婚式を しかも！吉本総出でやって頂きましたぁ〜」と説明。式には600人の出席者がいたことを明かしつつ「大荒れの海を大航海中の日々に 夢のような1日をプレゼントして頂きました〜 今でも夢だったのかなって思っちゃいます」とコメント。そして「その後 勝手にタダで式させて頂いた〜って思ってたら びっくりな金額の請求書がきてひっくり返るの巻〜」とユーモラスにつづっている。
かつみさゆりの結婚当時の写真にファンからは「イケメンと美少女ですね」「美男美女すぎ」などの反響や「お2人仲睦まじく末永くお幸せに」「これからも仲良くね」といった声が集まっている。
■かつみさゆり
1963年2月27日生まれの太平かつみと、1969年7月15日生まれのさゆりが2000年4月にコンビを結成。夫婦漫才やテレビ番組のレポーターなどで活躍し人気を博している。
引用：「さゆり（かつみさゆり）」Instagram（@katsumisayuri_sayuri）
【写真】黒紋付のかつみがイケメンすぎるレアな結婚式ショット（ほか10枚）
さゆりが「今日結婚30周年真珠婚迎える事ができましたぁ〜」と投稿したのはかつみとの結婚式の模様をおさめた複数の記念ショット。写真には、着物姿のさゆりと羽織袴を着たかつみが並ぶ2ショットや賑やかな結婚式の様子が写っている。
かつみさゆりの結婚当時の写真にファンからは「イケメンと美少女ですね」「美男美女すぎ」などの反響や「お2人仲睦まじく末永くお幸せに」「これからも仲良くね」といった声が集まっている。
■かつみさゆり
1963年2月27日生まれの太平かつみと、1969年7月15日生まれのさゆりが2000年4月にコンビを結成。夫婦漫才やテレビ番組のレポーターなどで活躍し人気を博している。
引用：「さゆり（かつみさゆり）」Instagram（@katsumisayuri_sayuri）