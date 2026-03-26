「ネイマールのいないW杯なんて想像できないよ」「僕は彼を知っている」元同僚エムバペは“確信”。過去に衝突
フランス代表の主将キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）が、現地３月26日に行なわれるブラジル代表との親善試合を前に、以前にパリ・サンジェルマンで共闘したネイマール（サントス）に言及した。『ESPN Brasil』が発言を伝えている。
現在34歳のネイマールは、度重なる怪我を経て、およそ２年半ぶりのブラジル代表招集が期待されたが、実現しなかった。
セレソンを率いるカルロ・アンチェロッティ監督は「これは技術的な評価ではなく、身体的な評価だ。彼はまだ100％の力を発揮できていない。100％発揮できるよう、彼は努力しなければならない。これは私個人の意見であり、彼の試合を今後も注視していくスタッフ全員の意見でもある」と選外の理由を説明した。
レジェンドの北中米W杯出場が危ぶまれるなか、元チームメイトの代表復帰を強く期待するエムバペは、次のように語った。
「ネイマールは偉大な選手だ。ワールドカップはスターたちの祭典で、全てのスターが集まる。僕にとってネイマールは最大のスターの１人だ。ネイマールのいないワールドカップなんて想像できないよ。
ただ結局のところ、アンチェロッティ次第だ。最終的には彼の決断を尊重すべきだが、僕にとってネイマールは大きな違いを生み出す選手だ。彼とプレーし、多くを学んだ。彼の状態を見ていく必要もあるが、僕はネイマールを知っている。ワールドカップに向けて準備し、そこにいるだろう」
エムバペはそして再び「僕は彼を知っている」と口にした。PKキッカーを巡って揉めた過去もあるとはいえ、その存在価値の高さを信じて疑っていないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」「いよいよ心配」
現在34歳のネイマールは、度重なる怪我を経て、およそ２年半ぶりのブラジル代表招集が期待されたが、実現しなかった。
セレソンを率いるカルロ・アンチェロッティ監督は「これは技術的な評価ではなく、身体的な評価だ。彼はまだ100％の力を発揮できていない。100％発揮できるよう、彼は努力しなければならない。これは私個人の意見であり、彼の試合を今後も注視していくスタッフ全員の意見でもある」と選外の理由を説明した。
レジェンドの北中米W杯出場が危ぶまれるなか、元チームメイトの代表復帰を強く期待するエムバペは、次のように語った。
ただ結局のところ、アンチェロッティ次第だ。最終的には彼の決断を尊重すべきだが、僕にとってネイマールは大きな違いを生み出す選手だ。彼とプレーし、多くを学んだ。彼の状態を見ていく必要もあるが、僕はネイマールを知っている。ワールドカップに向けて準備し、そこにいるだろう」
エムバペはそして再び「僕は彼を知っている」と口にした。PKキッカーを巡って揉めた過去もあるとはいえ、その存在価値の高さを信じて疑っていないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」「いよいよ心配」