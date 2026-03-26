米HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」より、パーパ・エッシードゥが演じるセブルス・スネイプのビジュアルが初解禁された。

映画版で故アラン・リックマンが演じたスネイプ役を引き継ぐのは、ガーナにルーツを持つイギリス人俳優のパーパ・エッシードゥ。主演を務めるSFドラマ「 時を戻せ、世界を救え！」やエミー受賞ドラマ「I May Destroy You」、クライムアクション「ギャング・オブ・ロンドン」など幅広いジャンルで活躍する実力派だ。

一方、この起用をめぐってはファンの間で議論の的に。映画シリーズでルシウス・マルフォイ役を演じたジェイソン・アイザックは、エッシードゥについて「私が人生で見た中で最も素晴らしい俳優の一人です。ネット上で失礼なコメントをしている人たちを見ましたが、彼らの言動はレイシスト的です」と。

エッシードゥはSNSで「お前の家に行って殺してやる」などのを受けていると明かし、「感情的に影響しないと言えば、嘘になります」と打ち明けていた。こうした事態を受け、制作側は撮影現場にて「厳重な」セキュリティ体制を敷くを講じている。

HBOオリジナル新シリーズ「ハリー・ポッターと賢者の石」は2026年クリスマスに配信開始。