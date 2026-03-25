舞台版『成瀬は天下を取りにいく』追加キャストに南キャン・しずちゃん、ISSEIら発表
7月に東京・京都・滋賀にて上演される山下美月主演舞台『成瀬は天下を取りにいく』の追加キャストとして、田畑智子、天宮良、山崎静代（南海キャンディーズ）、ISSEIの出演が発表された。
【写真】舞台版『成瀬は天下を取りにいく』キャスト陣
本作は、2024年の「本屋大賞」はじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫）と続編『成瀬は信じた道をいく』（新潮社）を原作に構成されている。シリーズ累計発行部数210万部を突破する原作は、滋賀県大津市を舞台に、周囲におもねることなく自由に生きる成瀬あかりの姿や、成瀬に影響を受けて新しい生き方を見つけていく人々の姿を生き生きと描いた青春小説。
舞台版では、成瀬あかり役を山下美月、島崎みゆき役を藤野涼子、脚本・演出をG2が担当する。
このたび全キャストが解禁。自由奔放に生きる成瀬あかりを達観する母・成瀬美貴子役を田畑智子、対して娘への心配が絶えないあかりの父・成瀬慶彦役を天宮良が演じるほか、成瀬のバイト先のクレーマー・呉間言実役を山崎静代、成瀬を気にかける広島県の男子高校生・西浦航一郎役をISSEIが務める。ほかにも原作に登場する個性あふれる登場人物たちが、舞台を彩る。
舞台『成瀬は天下を取りにいく』は、東京・サンシャイン劇場にて7月4〜12日、京都・南座にて7月16〜26日、滋賀・大津市民会館にて7月28・29日上演。
【写真】舞台版『成瀬は天下を取りにいく』キャスト陣
本作は、2024年の「本屋大賞」はじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫）と続編『成瀬は信じた道をいく』（新潮社）を原作に構成されている。シリーズ累計発行部数210万部を突破する原作は、滋賀県大津市を舞台に、周囲におもねることなく自由に生きる成瀬あかりの姿や、成瀬に影響を受けて新しい生き方を見つけていく人々の姿を生き生きと描いた青春小説。
このたび全キャストが解禁。自由奔放に生きる成瀬あかりを達観する母・成瀬美貴子役を田畑智子、対して娘への心配が絶えないあかりの父・成瀬慶彦役を天宮良が演じるほか、成瀬のバイト先のクレーマー・呉間言実役を山崎静代、成瀬を気にかける広島県の男子高校生・西浦航一郎役をISSEIが務める。ほかにも原作に登場する個性あふれる登場人物たちが、舞台を彩る。
舞台『成瀬は天下を取りにいく』は、東京・サンシャイン劇場にて7月4〜12日、京都・南座にて7月16〜26日、滋賀・大津市民会館にて7月28・29日上演。