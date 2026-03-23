４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２２日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のロングインタビューで様々に語った。

自身の歌唱法について「今は時代的にピッチ的に正しい音楽が主流になってくるから、そのきれいなものに寄せていくべきじゃないかと思っている自分もいます」と話し出した桜井。

「ひたすら研究と練習をしてます。研究はめちゃします」と続けたところで、林氏が「具体的に研究されたアーティストは？」と聞くと「（Ｂ’ｚ）稲葉（浩志）さんの声もそうだし、ワンオク（ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ）のＴａＫａ君とか、ミセス（Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ）の大森（元貴）君とか、とにかく、ああ、すごいなと思う人がいたら、ああ、あんな声出してみたいなと思うんで」と、稲葉に加え、意外な若手アーティストの名前も口にした。

さらに「シンガーとしての身体能力の高いボーカリストに憧れるのもありながら、同時に吉田拓郎さんとか、ちゃんと言葉が伝わるというタイプのボーカリストにも憧れるんで」とレジェンド歌手の名前も挙げていた。