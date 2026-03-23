「視聴者はスマホをいじりながら観ているから、セリフの中でストーリーを3～4回説明しても問題ないよね、と言われた」──マット・デイモンがについて語ったは、ハリウッドでも大きな話題を呼んだ。映画『Rip/リップ』（2026）の製作中、Netflixの要望は従来のスタジオと違ったというのだ。

第98回（2026年）では、司会のコナン・オブライエンと、俳優スターリング・K・ブラウンがこの発言をコント化。名作『カサブランカ』（1942）を「もしも現代のハリウッドが作ったら」という設定で、説明ゼリフだらけの寸劇に仕立てて笑いを取った。

もっともNetflixは、“セリフでストーリーを何度も説明すべき”というルールの存在を否定。3月18日の記者会見で、映画部門を統括するダン・リンは「そのような原則はありません」と言い切った。

「我々の映画やテレビ作品をご覧いただければわかりますが、プロットを繰り返すことはしていません。ですから、どこからそんなコメントが出てきたのかわからないのです。我々は優れた映画を作ることに注力しています。そこに決まりきった型や手順はありません。」

それどころか、北米ドラマシリーズ部門を統括するジニー・ホウによると、チーフ・コンテンツ・オフィサーのベラ・バジャリアは「説明警察」なのだという。とあるシリーズでは、説明過多だったシーンについて、「見ていればわかるから説明しないで」とカットを要求したこともあったそうだ。

「私たちは、作品を安易にわかりやすくしないことを重要視しています」とホウは語る。「大切なのは、作品は観客のためのものだと的確に伝え、観客はみな鋭い感性の持ち主だという前提に立つこと。ファンのみなさんが、作品を注意深く観てくださっていることは理解しています」

改めて振り返るべきは、デイモンが冒頭の発言をしたとき、同じく『Rip/リップ』で出演・製作を務めたベン・アフレックが「アドレセンス」（2025）の完成を称え、「そういう手法をしなくていいという実例」と語っていたことだ。同じNetflixの、同じ作品に携わっていてもすでに両者の見解は異なる。デイモンが耳にしたのがNetflixの公式見解でなく、一部の関係者やプロデューサーの個人的発言にすぎなかった可能性もあるだろう。

もっともNetflix側は、この一件で“Netflixってそういう作り方らしいよ”という言説が広まったことをかなり不愉快にとらえている。「説明警察」と評されたバジャリアは、「そもそも私たちがそんな低レベルな注文をつけ、彼らがそれを受け入れるだろうと考えること自体、クリエイターやフィルムメイカーに対する大きな無礼」と述べ、「まあ、アンチはなんでも叩くものですし、デタラメを言う人もいるんでしょうね」と一蹴した。

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