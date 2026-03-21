プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で、選手としても活躍したアレックス・ラミレスさん（51）の妻・ラミレス美保さん（43）。ダウン症の長男・剣侍くん（10）の成長した姿を披露した。

【映像】ラミレス美保さん、ダウン症の長男

2015年にラミレスさんと結婚した美保さん。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣侍くん、8歳の次男・寿凛くん、6歳の長女・莉明ちゃん、3歳の三男・杏気アレクサンダーくん、4人の子どもを育てている。

SNSでは子どもたちの成長についてつづっていて、2025年10月19日に更新したInstagramでは、「ケンジ、ダウン症。成長がゆっくりだって聞いてたけど小学4年生の今、少しずつ声変わりもしてきたしヒゲも生えてきた」と、剣侍くんの成長についてつづっていた。

ダウン症の長男・剣侍くんの成長を報告

2026年3月18日は「ダウン症の成長って」と題したブログを投稿。「学年末 毎日たくさん持ち帰ってきます。きょうは長男がこんなものを持ち帰りました。小学校入ってから24cmも伸びてたっ！特に今年12cm。ダウン症の子って小さいんじゃなかった？って勘違いしてましたわ。同級生にも負けてない身長と体格。さぁ、どこまで伸びるかな〜。目指せ高身長ダウン症!!」と、上半身裸になって筋肉をアピールする剣侍くんの写真を披露した。

この投稿に、「おーー!!!!カッコイイねー」「本当にたくましくなりましたね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）