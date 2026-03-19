次回WBCのメンバーはどうなる…牧の意外な年齢も話題に

第6回ワールド・ベースボール・クラシックはベネズエラの初優勝で終わった。日本代表「侍ジャパン」は、過去最多となる9人の大リーガーが参加したものの8強敗退。そして今回のメンバーの3年後の年齢が注目を集めている。

次回WBCの開催時期は未定だが、主催側の大リーグ関係者の発言から4年後の2030年、または3年後の2029年が想定される。2027年にはプレミア12、2028年にはロサンゼルス五輪があり、WBCは野球界にとってはその次のビッグイベントになる。今回の日本代表は3年後、何歳になっているのか。

大谷翔平と鈴木誠也は34歳、山本由伸は30歳と、多くの主力選手が30代半ばに入り、最年少は26歳の高橋宏斗と金丸夢斗だ。侍ジャパンの今後に、X上にはファンからの様々な声が並んだ。

「大谷まだ主力だと思うとワクワクしかない」

「大谷や鈴木がチーム最年長になる位なので、今20代前半のNPBの若手選手達が、しっかり伸びて来ないといけないですね」

「いずれにしても大谷翔平のラスト・ダンスになると思う」

「さすがに主力となり得るのは33歳までだよな」

「次の年長は近藤、吉田正尚までかな」

「岡本、村上の後の長距離砲がいないのが痛いな」

また、長年日本代表でプレーしている牧秀悟内野手（DeNA）が3年後も30歳そこそこだという事実に「牧がイメージより若い」「牧選手、ベテランの雰囲気出してたけど、若いのね笑」という驚きの声もあった。



（THE ANSWER編集部）