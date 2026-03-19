プジョー・スポールが手掛けた“高性能”ハッチバック

ホンダ「シビック タイプR」を筆頭に、走りを極めた高性能なFFスポーツモデルはクルマ好きから熱狂的な支持を集めています。

しかし、FL型シビック タイプRの新車受注停止なども影響し中古車市場では価格が高騰。その相場は500万円から800万円に達するなど、気軽には手が出せない存在になりつつあります。

【画像】超カッコイイ！ これが300万円以下の「“5人乗り”スポーツカー」です！ 画像で見る（35枚）

そんな高嶺の花となった国産スポーツモデルに対し、同じCセグメントのハッチバックでありながら、300万円を切る価格帯で欧州で高く評価された高性能FFスポーツモデルが射程圏内に入ってきます。

それが、2016年にプジョーのモータースポーツ部門「PEUGEOT SPORT（プジョー・スポール）」が徹底したチューニングを施して登場した「308 GTi by PEUGEOT SPORT」です。

ボディタイプは左ハンドルの5ドアハッチバックで、出力の異なる250馬力と270馬力の2タイプがラインナップされました。

Cセグメントクラスの扱いやすいサイズ感ながら、その中身はモータースポーツ直系ともいえるハードなスペックを秘めています。

搭載されるパワートレインは1.6リッター直列4気筒ターボエンジンです。なかでも270馬力仕様では、わずか1.6リッターの排気量から最高出力270馬力、最大トルク330Nmを発揮しました。

これはベースとなる1.6リッターターボ（200馬力）に対し、最高出力を35％も向上させた驚異的な数値であり、当時のプジョー量販車において史上最強クラスのホットハッチでした。

シリンダーブロックには熱処理を施して耐久性を高め、新型鍛造ピストンヘッドにはF1エンジンにも用いられるアルミ素材を使用するなど、レーシングカー由来の技術が投入されています。

トランスミッションは6速マニュアルのみ。さらに日本仕様でありながら左ハンドルのみという非常に硬派な設定です。駆動方式はFF（前輪駆動）ですが、270馬力仕様にはトルセンLSD（リミテッド・スリップ・デフ）が標準装備され、高いコーナリング性能を実現しています。

エクステリアには専用フロントグリルや大型ブレーキディスクが装着され、270馬力仕様には前後でカラーが異なるツートーンカラー「クープ・フランシュ」も用意されました。

当時の新車価格（消費税込）は「308 GTi 250 by PEUGEOT SPORT」が385万円、「308 GTi 270 by PEUGEOT SPORT」が436万円でした。

一方、現在の中古車市場では非常に手の届きやすい価格帯となっています。

250馬力仕様では、2016年式・走行4.9万kmで160万円、2017年式・走行12.7万kmで100万円といった個体も見つかります。

また270馬力仕様でも、2016年式・走行7.2万kmで160万円、走行3.3万kmで200万円、高年式の2020年式・走行4.5万kmでも270万円と、いずれも300万円以下の予算で十分に狙うことが可能です。

最新の安全装備を備える国産スポーツに比べると、輸入中古車である308 GTiには相応のメンテナンス費用や維持の心得が必要です。

しかし、500万円を超えるFL型シビック タイプRの中古車相場を大きく下回る予算で、「左ハンドル×6速MT」という硬派なパッケージと欧州ホットハッチならではの刺激的な走りを楽しめるのは、中古車ならではの魅力といえるでしょう。

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308 GTiについてSNSでは、「1.6リッターでそんなパワーあるんだ」「速そう」といった、コンパクトな排気量ながら高出力を発揮するパワートレインに注目する声が見られました。

また、「楽しそう」「乗り続けているけど本当に面白いクルマですよ」といった、実際の走りの楽しさを評価するコメントも寄せられています。

さらに、「前後でカラーが違って斬新」「程度がいいのあったら欲しいな」といった声もあり、個性的なデザインや中古車としての魅力に関心を示すユーザーも多いようです。

一方で、「左ハンドルしかないのが残念」といった意見も見られましたが、それでも欧州スポーツらしい硬派な仕様に魅力を感じる人は少なくないようです。