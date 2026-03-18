17日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16・2ndレグでマンチェスター・シティとレアル・マドリードが対戦し、2-1でレアルが勝利を収めた。



1stレグを0-3で落としたシティは、開始早々の3分にラヤン・チェルキがポスト直撃のミドルシュートを放つなど序盤から攻勢に出てレアルゴールに迫る。



しかし、20分にゴール前のこぼれ球を拾ったレアルのヴィニシウス・ジュニオールが放ったシュートをベルナルド・シウバがゴールライン上で左腕を使ってブロック。シウバにはレッドカードが提示され、レアルがペナルティキックを獲得し、これをヴィニシウスが冷静に決めてレアルが先制する。





一人少ない状況となったシティだが、なおも攻撃の手を緩めずレアルを自陣に押し込み得点機を狙い続ける。そして41分、左サイドからのコーナーキックを素早くリスタートし、左サイドでボールを受けたジェレミー・ドクがゴール前にグラウンダーの折り返しを供給。これが相手選手に当たってこぼれたところをアーリング・ハーランドが押し込み、シティが1-1のタイスコアに戻してハーフタイムに入る。シティは後半に入ってもレアルゴールを脅かし続け、63分にはカウンターからドク、78分には右サイドからのクロスをライアン・アイト・ヌーリがヘディングで合わせてゴールネットを揺らしたが、いずれもオフサイドでゴールは認められない。すると後半アディショナルタイム3分、レアルのオーレリアン・チュアメニが右サイドからクロスボールをゴール前に送り込み、これをヴィニシウスが左足で押し込んでレアルが勝ち越し点をマーク。その直後に試合終了のホイッスルが鳴り、レアルが2戦合計5-1でシティを下してベスト8進出を決めた。［スコア］マンチェスター・シティ 1-2（合計1-5）レアル・マドリード［得点者］マンチェスター・シティアーリング・ハーランド(41)レアル・マドリードヴィニシウス・ジュニオール(22,90+3)