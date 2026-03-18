ヴィニシウスが2ゴールの活躍！レアルがシティに連勝してCL８強進出！
17日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16・2ndレグでマンチェスター・シティとレアル・マドリードが対戦し、2-1でレアルが勝利を収めた。
1stレグを0-3で落としたシティは、開始早々の3分にラヤン・チェルキがポスト直撃のミドルシュートを放つなど序盤から攻勢に出てレアルゴールに迫る。
しかし、20分にゴール前のこぼれ球を拾ったレアルのヴィニシウス・ジュニオールが放ったシュートをベルナルド・シウバがゴールライン上で左腕を使ってブロック。シウバにはレッドカードが提示され、レアルがペナルティキックを獲得し、これをヴィニシウスが冷静に決めてレアルが先制する。
シティは後半に入ってもレアルゴールを脅かし続け、63分にはカウンターからドク、78分には右サイドからのクロスをライアン・アイト・ヌーリがヘディングで合わせてゴールネットを揺らしたが、いずれもオフサイドでゴールは認められない。
すると後半アディショナルタイム3分、レアルのオーレリアン・チュアメニが右サイドからクロスボールをゴール前に送り込み、これをヴィニシウスが左足で押し込んでレアルが勝ち越し点をマーク。その直後に試合終了のホイッスルが鳴り、レアルが2戦合計5-1でシティを下してベスト8進出を決めた。
［スコア］
マンチェスター・シティ 1-2（合計1-5）レアル・マドリード
［得点者］
マンチェスター・シティ
アーリング・ハーランド(41)
レアル・マドリード
ヴィニシウス・ジュニオール(22,90+3)